Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible

Seguimos muriendo, seguimos siendo violentadas porque no se nos otorga seguridad, no se otorga libertad, ni los medios para abortar… para abortar porque es nuestro derecho humano como mujeres y las mujeres abortamos desde siempre. Estamos hartas de recordarles a los encargados de la toma de decisiones en materia de politica publica todos los tratados, convecniones y acuerdos internacionales que defienden los derechos sobre la interrupción legal del embarazo, la despenalización del aborto y la libertad de eleccion de nuestra maternidad.

Exigimos que las niñas y las mujeres michoacnas puedan acceder a servicios de aborto seguro, libre y gratuito; eliminar los obstáculos normativos innecesarios por parte de las instituciones.

Permanecemos dentro de las constantes barreras que retrasan el derecho al acceso del aborto, seguimos viviendo desde la estigmatización y el riesgo de nuestra salud.

No se nos puede obligar a la maternidad, ni al disfrute de nuestra sexualidad, como lo ha hecho la ley y quienes la crean, donde el patriarcado obstinadamente permanece.

Las causas de las mujeres no son una decoración para los edificios de gobierno, nos son una enorme pañuelo verde colgado en la fachada de un inmueble que sigue siendo la representación de los hombres, nuestra causa no es propaganda político-electoral, ni tampoco la medalla del Gober.

El Gobierno del Estado sigue siendo aliado del patriarcado, después de dos años de un gobierno de pseudoizquierda, colmado de un discurso autoproclamado feminista, el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de todas sigue siendo una simulación electorera. De nada sirve obligar a las secretarías y sus estructuras a vestir de verde su imagen, si no se tienen verdaderas posturas feministas y coordinación con los legisladores.

Por primera vez tenemos un Congreso del Estado en donde hay más mujeres, sin embargo, estas siguen alienadas al patriarcado, al machismo, al fundamentalismo, a la iglesia, a las posturas retrógradas y a la ignorancia.

Que el Gobierno del Estado no se lave las manos diciendo que su seguridad pública no va intervenir en nuestras manifestaciones, en nuestras marchas, no nos están haciendo un favor, no nos deberían de dar permiso, lean la Constitución de México y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque ¡La Policía no me cuida, me cuidan mis amigas! Y nosotras no olvidamos la represión del Estado el 8 de Marzo del 2022.