Detención de comuneros y estudiantes imposibilita llegar a acuerdos: Torres Piña

Morelia, Michoacán a 9 de agosto de 2020.- Los acuerdos entre estudiantes normalistas, magisterio y comuneros de comunidades P’urhepechas están en peligro de caerse si continúan las detenciones por parte del Gobierno de Michoacán, consideró el diputado federal Carlos Torres Piña.

El legislador de Morena hizo un llamado tanto al gobierno de Michoacán como a este grupo social que durante estas últimas semanas se han manifestado en la entidad a la mesura y a poder retomar el diálogo entre ambas partes para poder llegar a una solución al conflicto que ha mantenido a egresados normalistas sin cobrar, a los estudiantes sin poder recibir sus becas correspondientes y a los aspirantes sin la certidumbre de un proceso de selección limpio.

Y es que, lamentó que el día de antier tras ser atendidos por la autoridad educativa estatal, a la salida hayan sido rodeados y detenidos decenas de estudiantes normalistas, profesores y comuneros de comunidades indígenas, ya que muestra la poca coordinación entre las secretarías de educación y la de seguridad pública.

“Hacemos un fuerte llamado al gobierno de Michoacán a que los estudiantes y comuneros que fueron detenidos la noche de este viernes puedan ser liberados para poder retomar la ruta del diálogo y acuerdos que fue tomada desde antier”.

Recordó que durante la semana aspirantes a normalistas han denunciado presuntos actos de corrupción al interior del proceso de selección de este año, por lo que dijo, sus demandas son justas y por lo tanto, no se debe de criminalizar a estos jóvenes.

“Lo que quieren es que se les respete el derecho a la educación, no que los traten como criminales, que se atiendan los señalamientos de actos de corrupción, no que se les criminalice por exigir su derecho a la educación”, expuso.

Por último, dijo, de continuar las medidas de represión por parte de la policía se corre el riesgo de que el panorama se complique aún más, ya que ahora los jóvenes no sólo están preocupados por los presuntos actos de corrupción al interior de las normales, sino que tampoco ven apoyo por parte de la autoridad.