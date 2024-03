Deportes | Definidos tras sorteo los Cuartos de Final de la UEFA Champions League

La UEFA realizó el sorteo para los cruces de los Cuartos de Final de la Champions League, este viernes 15 de marzo en Nyon, y el encuentro más llamativo es el que tendrán los campeones más recientes de dicho torneo.

El Real Madrid se enfrentará al Manchester City, campeón vigente, con la ida en el Santiago Bernabéu el próximo martes 09 de abril, mientras que el FC Barcelona buscará el pase a semifinales ante el PSG, otro duelo que llamó la atención, en la Ida que se jugará al siguiente día miércoles 10 de abril.

Por su parte, el Atlético de Madrid, el tercer representante español, se medirá ante el equipo alemán del Borussia Dortmund, también en una Ida que será el próximo 10 de abril.

El Arsenal disputará su encuentro contra el otro representante alemán el Bayern de Múnich, el duelo de Ida se jugará también el 09 de abril.

Las Vueltas de Cuartos se jugarán al revés, primero el Atleti vs Dortmund y Barca vs PSG el martes 16 de abril. Los duelos restantes entre el Madrid vs City y Arsenal vs Bayern serán al día siguiente miércoles 17 de abril.

Con dichos resultados sería la tercera ocasión que el líder de LaLiga y el campeón inglés medirán fuerzas en la máxima competición continental, en un duelo que muchos ya han acuñado como un clásico de la Champions, además de ser los dos favoritos a levantar la “Orejona”.

En el otro encuentro que llamó la atención se encuentra el Barcelona y el PSG, donde este último es dirigido por Luis Enrique, quien fue el último entrenador con el que el conjunto catalán conquistó la Champions en 2015 y llega a la memoria la épica remontada del Barca ante los parisinos en el Camp Nou en la vuelta de octavos con una desventaja de 4-0.