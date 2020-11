Demanda Miriam Tinoco garantizar acceso a la justicia a las mujeres en nuestro país

El garantizar el acceso a la justicia para combatir, erradicar y castigar la violencia contra niñas y mujeres es el gran pendiente en México, al referir que desde el Gobierno Federal se les violenta, y claro ejemplo de ello, es el disminuir los recursos para la transversalidad e igualdad y combate a este flagelo, subrayó la diputada Miriam Tinoco Soto, coordinadora de la Representación Parlamentaria en el Congreso del Estado.



En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, reconoció que en Michoacán se está en alerta permanente para combatir la violencia contra las niñas y mujeres, no obstante, puntualizó que es indispensable que no exista margen de tolerancia en torno a las agresiones contra ellas en ninguna trinchera ni sector de nuestra sociedad.



La legisladora consideró que la impunidad es el gran agresor de las mujeres en nuestro país, ya que la falta de acción de la justicia genera permisibilidad en los agresores, lo cual se refleja en los casos de feminicidios.



Recordó que organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), reportan que 46 de cada 100 asesinatos de mujeres que deben investigarse como feminicidios, se catalogan solo como homicidios dolosos, lo que abona a la impunidad y que no se frene ni castigue estos delitos con todo el peso de la ley.



Por ello, consideró que mientras no existan sentencias contundentes y castigo para los agresores, el camino para generar un entorno libre de violencia en México se hace más largo, más cuando nuestro país se encuentra entre los 10 países con mayor impunidad.



Reprobó que pese a que la violencia contra las mujeres se ha incrementado de forma alarmante, el Gobierno Federal sea omiso en implementar medidas integrales para erradicar la violencia de género, e incluso aplicará en 2021 recortes presupuestales para programas de atención a las mujeres.



Si bien reconoció los avances en visibilizar este problema que es de todas y todos, subrayó que es necesario actuar de manera coordinada para combatirlo desde todos los frentes y con los recursos necesarios.



Miriam Tinoco recalcó que los avances que se han logrado, no deben ser pretexto para dejar de reforzar las acciones, por lo que llamó a redoblar esfuerzos en todo el territorio nacional, más aún ante los pocos apoyos de la Federación.



“No podemos aceptar que las mujeres vivan con miedo, que salgan a la calle temerosas de que las puedan desaparecer, no podemos aceptar que las mujeres sean violadas y que tal situación se minimice, no podemos tolerar que las mujeres sean asesinadas y la impunidad sea la respuesta constante en nuestro país”.



Exhortó también a las autoridades municipales asumir sus responsabilidades de coordinación y trabajo con otros órdenes de Gobierno e instituciones, para garantizar la seguridad de las niñas y mujeres, como también deben hacerlo los representantes populares en la toma de decisiones.