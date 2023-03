Dará OSIDEM concierto por Día Internacional de la Mujer, este viernes 10 de mazo en el Teatro Melchor Ocampo

Morelia, Michoacán, 5 de marzo de 2023.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita al próximo concierto de la Orquesta Sinfónica de Michoacán (OSIDEM) con el director invitado a Marcos Franco Faccio Zanza y la soprano Litzy Zamudio Guillén, a realizarse el viernes 10 de marzo, en el Teatro Melchor Ocampo.

Las obras seleccionadas son Erik Satie -Parade; ballet realista sobre un tema de Jean Cocteau. Selección de arias para soprano y orquesta; “Ach,ich fühl’s”- Aria No. 17 de la ópera La Flauta Mágica de W. A. Mozart. “Veniteinginocchiatevi” Aria No. 12 de la ópera Las Bodas de Fígaro de W. A.Mozart, “RejoiceGreatly”, y Aria No. 16 (o 18 en algunas versiones) del Oratorio El Mesías, de G. F. Haendel. De la autoría de Johannes Brahms, la OSIDEM interpretará la Sinfonía No. 4 en Mi menor, op. 98.

Marcos Franco Faccio Zanza es fundador y director de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Morelia (LAOFIM). Nacido en Venezuela, egresó del Conservatorio de Música “José Luís Paz” (Zulia, Venezuela), en la especialidad de Ejecutante de Violonchelo.

Litzy Zamudio Guillén nació en la capital michoacana donde iniciaría sus estudios musicales en el Coro Infantil “Bellas Artes Morelia”, bajo la batuta de Carmen Guzmán. Ha sido parte de los coros Monumental y Juvenil de la capital michoacana, y ha destacado como maestra y directora de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Morelia.

El concierto dará inicio a las 20:30 horas con acceso gratuito en el Teatro Melchor Ocampo, ubicado en la calle Melchor Ocampo 256, en el Centro Histórico de Morelia.