Dan facilidades de pago en créditos de Palabra de Mujer

Morelia, Michoacán, a 28 de mayo de 2020.- Martha Lilia Cortes Rangel, coordinadora general del programa Palabra de Mujer, dijo que ante la contingencia por el COVID-19, se han redoblado los esfuerzos para apoyar a las mujeres michoacanas.



Cortes Rangel informó que el Gobernador, preocupado por este importante sector de la población, giró instrucciones para que los créditos fueran no de 5 mil pesos, sino de 6 mil pesos, lo anterior para hacer frente a los efectos de la pandemia.



No obstante, mencionó que, con el fin de brindar más apoyo, el crédito se pagará en 9 meses, no en 6, como era el esquema regular, lo que significa que tendrán tres meses de gracia para comenzar sus pagos.



“En Palabra de Mujer hemos triplicado los esfuerzos de trabajo bajo esta contingencia que vivimos hasta el día hoy, con todas las normas de salud que fueron emitidas por la Secretaría de Salud”, puntualizó.



La funcionaria precisó que se mantiene el esquema de apoyo a las michoacanas en toda la geografía estatal, ateniendo a las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades.



“Estamos 100 por ciento comprometidos con este programa y con las mujeres de Michoacán; me siento muy orgullosa de representar un programa con tanta fuerza y empoderamiento de la mujer”, mencionó.