¿Cuáles son los ejes de futuro para los agronegocios en Latino América?

Guadalajara (México), a Mayo de 2020. La Organización Latinoamericana de Agro Jóvenes Empresarios (OLAJ), con sede en Jalisco (México), ha señalado que en la etapa post-COVID19, los ejes de futuro para los agronegocios en Latinoamérica pasarán por impulsar la sustentabilidad, la transformación digital, la Responsabilidad Social Corporativa y la Innovación.

Según ha explicado Hiram Ibarra, Presidente de OLAJ, “trabajamos bajo tres ejes de acción, buscando ser muy puntuales y abiertos a que todos los interesados puedan aportar su granito de arena estos ejes de acción son: Desarrollo de Habilidades Blandas ( Soft Skills); Transformación Digital, Business Intelligence, Inteligencia Artificial, así como 17 Objetivos de desarrollo sustentable de la ONU”.

Además, Hiram Ibarra señala que “tenemos nuestra sede en Guadalajara, (México) para Latino América y contamos con representantes en Colombia, Panamá, España, Holanda, Chile, Perú y estamos invitando a todos aquellos interesados en sumar y co crear, creemos firmemente en la colaboración y alianzas y partiendo de la máxima en donde todos tenemos que alimentarnos y ahora de una forma sustentable buscamos crecer no en número de representantes si no en número de jóvenes, adultos con un mismo fin, producir mejor, más y con mayor consciencia”.

“Sin lugar a dudas, estamos en tiempos de cambios, pero sobre todo de reinventarse y para esto el papel de la actividad primaria juega un factor especial no solamente en cuestión de producción de alimentos si no en aquello que los Agro Empresarios, Emprendedores, Estudiantes, investigadores debemos de hacer para lograr una producción sustentable”, apunta Hiram Ibarra.

El titular de OLAJ señala también que “actualmente podemos observar aquello que nos hace caminar día a día y eso mismo se refiere a lo que comemos, todos hemos escuchado esa frase que dice, somos el producto de lo que comemos, y entonces será que esta pandemia nos enseñara más que tan solo llevar alimento a nuestra boca, o bien será que para todos los involucrados en producir alimentos de calidad es ahora el momento de ser conscientes de que producimos y cómo lo producimos”.

“Pero esto es una tarea en conjunto, acaso nos hemos preguntado que hacemos con todo el alimento que se desperdicia diariamente y que no solamente llega a manos de quien menos tiene si no por el contrario llega al bote de basura y esto no es solo responsabilidad de quien la produce si no de quien la consume”, comenta Hiram Ibarra.

“Desde OLAJ tenemos miembros que están contribuyendo en mediar precios, ser más conscientes, transmitir el mensaje de colaboración porque piensen en esto, una región que produce naranjas, limones, tomates, mango etc, impacta a comunidades enteras en donde su fuente de trabajo es eso, la producción para que pueda llegar a nuestra mesa así pues es momento de trabajar en conjunto, en equipo, productor y consumidor”, puntualiza Hiram Ibarra.