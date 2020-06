Controlar una epidemia es posible sólo con corresponsabilidad: Silvano Aureoles

Morelia, Michoacán, a 8 de junio de 2020.- A una semana de que inició la Nueva Convivencia en Michoacán, la población no puede y no debe bajar la guardia, y debe seguir tomando con responsabilidad las medidas de cuidado, señaló el gobernador Silvano Aureoles Conejo.



“Esta circunstancia la tenemos que enfrentar juntos, no es sólo responsabilidad del gobierno, si todos hacemos la parte que nos toca, vamos a salir adelante: no contagiarse es una responsabilidad individual; controlar una epidemia es posible sólo con corresponsabilidad”, expresó.



A través de un mensaje a las y los michoacanos, el mandatario enfatizó que ni Michoacán, ni el país entero, se encuentran fuera de riesgo, por lo tanto, llamó a la población a seguir la medida de quedarse en casa.



Aureoles Conejo informó a la población que durante esta primera semana de la Nueva Convivencia, su Gobierno instaló Bandera Roja en Lázaro Cárdenas, que indican que, en este municipio, el riesgo es máximo, y Bandera Amarilla, que señalan riesgo alto, en los municipios de Morelia, Apatzingán, Uruapan, Múgica, Zamora, La Piedad y Zitácuaro.



Puntualizó también que, durante esta primera semana, en 50 municipios, se acumularon 617 nuevos enfermos de COVID-19, y en 18 municipios, se registraron 58 muertos.



Además, a más de 100 días de la epidemia en Michoacán, se han acumulado 2 mil 611 enfermos confirmados de coronavirus y 230 muertes.



“Con estos números, de ninguna manera podemos bajar la guardia, porque sería una irresponsabilidad, y el gobierno que encabezo no será omiso, ante una situación tan compleja”, apuntó.



En el marco de la vigilancia en comercios para que sigan estrictamente las medidas sanitarias, Aureoles Conejo detalló que durante esta semana, se supervisaron 229 negocios, de los cuales, 11 fueron cerrados por no cumplir las medidas sanitarias, o estar abiertos sin ser actividades autorizadas.



Aquí, el mandatario recordó que en la capital y varios municipios se cerraron gimnasios, y cancelaron fiestas, jaripeos y eventos deportivos que se estaban realizando.



En otro momento, agradeció a las y los michoacanos que han hecho un gran esfuerzo y acatado las medidas señaladas desde el gobierno estatal, ya que durante esta primera semana de la Nueva Convivencia.



Aureoles advirtió que si la población no es responsable, y se refleja en el aumento de los contagios o muertos, el Gobierno del Estado tendrá que implementar de nueva cuenta medidas restrictivas.



“Por favor, escuchen y atiendan, me interesa tu salud, la de tu familia, también me importa tu economía, sé que está difícil, por eso, si atendemos las reglas y seguimos las indicaciones, vamos a salir adelante, de lo contrario, regresaremos a medidas restrictivas, porque yo no quiero que se muera mi gente”, advirtió.



Finalmente, para poder tener una mejor vigilancia, el gobernador puso a disposición de las y los michoacanos, el número 089, en el que puede reportar, de manera anónima a las autoridades estatales, los establecimientos que no están cumpliendo las medidas sanitarias.