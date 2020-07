Conforma SEE Comité de Transparencia para proceso de selección de aspirantes en Normales

Morelia, Michoacán, a 31 de julio de 2020.- Atendiendo a los protocolos establecidos por autoridades sanitarias por COVID-19, la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), instaló el día de hoy viernes el Comité de Transparencia para la aplicación del Instrumento de Diagnóstico y Clasificación para el Ingreso a la Educación Normal (IDCIEN) 2020.



El encargado del despacho de la SEE, Héctor Ayala Morales, informó que derivado de la convocatoria emitida el pasado 23 de abril para escuelas normales, se dieron 3 mil 622 fichas, acción que tiene como propósito prevenir el indicador de deserción en Educación Superior.



Ahí los 10 integrantes que conformarán el Comité, acordaron que las escuelas normales que aplicarán exámenes de manera presencial, deberán contar, entre otras medidas, con una capacidad de 20 alumnos por salón.



Las instituciones sede son: Centro de Actualización del Magisterio en Michoacán (CAMM), Centro Regional de Educación Normal Preescolar de Arteaga (CREN ARTEAGA), Centro Regional de Educación Normal Primaria y Telesecundaria de Arteaga (CREN ARTEAGA), Escuela Normal de Educadoras “Serafín Contreras Manzo”, Escuela Normal de Educación Física de Morelia, Escuela Normal Rural “Vasco de Quiroga” de Tiripetío, Centenaria Escuela Normal Urbana Federal “Prof. Jesús Romero Flores” Primaria y Educación Especial, Escuela Normal Superior de Michoacán, Escuela Normal Indígena de Michoacán.



En razón de ello, la SEE proporcionó a todas y cada una de las normales los materiales impresos, con sellos de seguridad para cada una de las cajas que se trasladaron a las escuelas y posteriormente al centro de recepción para su lectura y calificación.



A través de la Dirección de Evaluación Educativa se realizará el proceso de una manera eficiente y eficaz, tanto en lo que se refiere a la calificación, filtro de ingreso, área de recepción de material y sala de espera



Para el desarrollo de este proceso, se proporcionaron gafetes de seguridad que identificarán tanto al personal que llevará a cabo la aplicación del examen, como a funcionarios autorizados para fungir como interventores.



Importante mencionar que el proceso de admisión de aspirantes de nuevo ingreso a la educación normal será avalado por el Comité de Transparencia en la Dirección de Evaluación Educativa mismo que estará presidido por el Titular de la Unidad de Transparencia de la SEE, José Luis Hernández Gutiérrez.



Con esta acción la SEE garantiza a las y los estudiantes de nuevo ingreso a las normales, transparencia en los resultados de selección al nuevo ciclo escolar 2020-2021.