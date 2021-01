Concluye IMSS Michoacán vacunación Covid a personal de salud

Morelia, Michoacán.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán concluyó este fin de semana la vacunación contra el COVID-19 a su personal de salud.

Los hospitales del Régimen Ordinario en los que se inmunizó a las y los trabajadores de la primera línea de acción son: Hospital General Regional (HGR) No. 1 y Hospital General de Zona (HGZ) No. 83, en Morelia; el HGZ/MF No. 2 de Zacapu; HGZ No. 4 de Zamora; HGSZ No. 7 de La Piedad; HGZ No. 8 en Uruapan; HGSZ No. 9 en Apatzingán y HGZ/MF No. 12 en Lázaro Cárdenas.

En tanto, en los Hospitales Rurales (HR) del Programa IMSS-BIENESTAR se aplicó la dosis al personal destinado a labores con pacientes positivos al virus SARS-CoV-2 en las comunidades de Ario de Rosales, Buenavista Tomatlán, Coalcomán, Huetamo, Paracho, Tuxpan y Villamar.

Las 11 categorías que recibieron el biológico fueron: enfermería, inhaloterapeuta, médico, laboratorista/químico, técnico radiólogo, camillero, higiene y limpieza, personal de ambulancia, manejador de alimentos, asistente médica y trabajo social.