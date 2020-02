Morelia, Mich., a 24 de febrero de 2020.- El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, abordó este día el tema migratorio en su charla con los medios, y destacó los resultados del programa emblema de su gobierno, “Palomas Mensajeras”.

Aquí el mensaje íntegro:

Queremos compartirles compañeras y compañeros un tema muy bonito, muy importante acerca del impacto, el crecimiento y todo lo que ha significado el programa Palomas Mensajeras.

Haría un resumen muy sencillo, muy sintético y luego que el secretario José Luis Gutiérrez nos platicara detalles de la operación del programa.

¿Qué hay que destacar de este tema?, Michoacán es un estado binacional, desde hace muchos años, décadas quizás, Michoacán se ha distinguido por una presencia muy grande en Estados Unidos que va más allá de la época del programa de Braceros, que fue por 1945-1950, antes de eso Michoacán ya era un estado que tenía presencia y relación en los Estados Unidos, ya había migrantes.

Algunos refieren que esta red de migración y de presencia de michoacanos en Estados Unidos debe tener unos 150 años, es decir, no es una cuestión reciente, se intensificó o creció en la época de la Segunda Guerra Mundial a través del programa (inaudible) derivado del programa Braceros en donde Estados Unidos hizo un acuerdo con el gobierno mexicano para que se fueran grupos de mexicanos a trabajar a los campos de Estados Unidos por la escasez de la mano de obra por la presencia de los soldados norteamericanos en los frentes de la guerra, allí creció mucho.

Luego vino otra época donde se multiplicó la migración que fue a mediados de la década de los 90s, recordaremos que la temporada con registro de mayor número de michoacanos saliendo de su tierra fue por los años 2000, donde la migración se intensificó de manera muy fuerte.

Estamos hablando de la suma de alrededor de 125 mil personas por un periodo de cinco años, incluso más, llegaron a ser 50 mil los migrantes michoacanos.

Eso se ha revertido y hoy son más los que regresan que los que se van, y es un dato muy relevante, tenemos una migración negativa para el caso de Michoacán que era el estado que más expulsaba gente.

Sin embargo, la presencia de Michoacán en la unión americana llegó para quedarse porque ya son generaciones; y estamos hablando de que hay en Michoacán 5 millones, lo ratificará el censo que está en marcha, porque la cifra que conocemos es derivada del censo 2010 y tuvo algún recuento en el 2015, pero no es un censo propiamente el que se hace a mitad de los 10 años.

El que va a reflejar el dato más preciso será el que está en marcha que es el censo poblacional 2020.

Ese censo 2010, refería que Michoacán tenía una población de 4 millones 650 mil michoacanos, estamos hablando en una proyección muy sencilla de una población de 5 millones de michoacanos viviendo acá y 4 millones que viven temporadas acá temporadas allá o van y vienen.

Somos por ello un estado binacional.

El apoyo que nuestros migrantes le mandan a su tierra sigue siendo muy significativo, el año que terminó 2019, la cifra que nos da el Banco de México es de 3 mil 585 millones de dólares que enviaron los migrantes a través de remesas a sus familias en su tierra y para distintas cosas que ellos realizan en sus comunidades de origen.

Esto también permite que haya una relación muy cercana, cada quincena o cada mes le mandan dinero a su familia, es algo excepcional que, aunque tengan años allá siguen enviando apoyo a su familia.

También en la cercanía con la familia, permite que ellos no dejen de estar incidiendo en la vida y en lo que sucede en Michoacán.

Para ello también hay que destacar que Michoacán siempre se ha mantenido a la vanguardia en el apoyo a la migración, en apoyo a sus migrantes, fuimos los primeros en crear una instancia de seguimiento y acompañamiento y de la generación de la construcción de políticas públicas para atender la migración y darles seguimiento que incluye la atención.

Ustedes saben que nuestros paisanos siguen regresando a sus difuntos a su lugar de origen, ha sido un debate con ellos, a veces muy álgido porque la Secretaría se gasta una buena parte de su presupuesto en pagar los traslados de los cuerpos de nuestros hermanos que fallecen allá.

Y aunque se ha platicado con ellos, para lo que nosotros, sería más sencillo, incluso un acuerdo para la cremación, sería más fácil traer una urna con los restos que traer la caja y todo lo que esto implica, pero imposible, la costumbre de mandar a sus difuntos también es parte de esa relación cercana con su familia.

Hemos sido los primeros en tener una política pública estructurada para ello, a través de muchas acciones, no solamente de apoyo sino de estudios de análisis, de foros, de congresos, de intercambios, para el análisis y la revisión del fenómeno migratorio.

Los hemos acompañado prácticamente en todo, incluso en momentos más críticos por los cambios de administraciones, las amenazas, las redadas, los cambios en las políticas públicas en los Estados Unidos que muchas veces afectan la vida de los paisanos allá, pero siempre ha habido solidaridad y mucha capacidad de movilidad de nuestros hermanos del otro lado de la frontera.

Cuando empecé el Gobierno, hicimos varios compromisos con los migrantes; hicimos un documento que contenía 10 acuerdos básicos para la atención a los migrantes.

El primero fue la iniciativa que yo envié al Congreso para crear la figura del diputado migrante, mi propuesta sigue siendo la misma, que se dejen cuatro espacios en el Congreso del Estado para los migrantes, dos mujeres y dos hombres, así está planteado desde la exposición de motivos de la iniciativa, por cierto, fue la primera que envié al Congreso con la aspiración de que por lo menos quedara una mujer y un hombre.

Podríamos hacer un ejercicio muy fácil, de ver cuáles son las regiones con mayor índice de migración y una compañera que represente una circunscripción y un compañero, otra pudiéramos dividir al estado en dos circunscripciones para que sean diputados que lleguen por representación proporcional.

Porque los partidos cuando andaban en la búsqueda del voto migrante, vieron que no fue muy rentable, lo soltaron, ya no les interesó, porque se esperaban muchos votos y era a ver quién le hacía más cariños a los migrantes, como estos no se reflejaban directamente no hubo mayor interés.

Pero yo sigo pensando que debería de haber por lo menos una compañera y un compañero en el Congreso, y es una reforma a la Constitución; sería tan sencillo como que en lugar de tener 16 espacios en la lista para que los partidos distribuyan sus migrantes, lo bajaran a 14 y dejan dos espacios para los migrantes.

Y eso resolvería, o tampoco veo problema de que se aumentaran dos, con un plan de austeridad en el Congreso hasta sobran para que entraran dos migrantes más, y así tuviéramos la representación de nuestros compañeros, de una población muy importante en Michoacán que está fuera del estado y del país que tuviera voz en la representación popular.

Ese es un compromiso, mi compromiso fue enviar la iniciativa, ellos harían la gestión, el cabildeo y el diálogo con las diputadas y los diputados, yo espero que haya eco, que haya sensibilidad para escuchar las inquietudes de nuestros hermanos migrantes.



Dos, el Centro de Atención al Migrante, este lo creamos con la Universidad Michoacana y está en funciones.

La Secretaría del Migrante debe tener una persona con trayectoria migrante, que es el caso del compañero José Luis que, por lo menos tiene una historia de 35 años como migrante, incluso ha llegado a ocupar cargos importantes en Illinois, como parte del reconocimiento a su trayectoria como migrante michoacano, originario de Tzitzio, uno de los municipios más marginados del estado.

Y con toda una trayectoria como activista, no solamente de estar trabajando en alguna fábrica o algún empleo allá, sino como activista, incluso ustedes lo ven que al principio le costaba mucho trabajo porque él estaba acostumbrado a echarle al Gobierno y de repente el mismo cambio la cosa, pero ese fue el compromiso y lo cumplimos de sobra.

El Consejo Consultivo se reactivó, se rediseñó y funciona, se reanuda cada seis meses con una nueva estructura y con nuevas funciones.

Estaba en proceso de terminar la propuesta para la ausencia de recursos de los programas federales, acuérdense que se eliminaron todos los programas federales de apoyo a los migrantes; nosotros vamos a poner en marcha próximamente el programa 1×1 para que los compañeros puedan seguir invirtiendo.

Y esto lo vamos a hacer para poder aumentar nuestra capacidad, si sumamos municipios, estado, migrantes y en algunos casos alguna fundación, algún organismo empresarial que quiera ayudarnos con una parte de lo que se invierte.

Vamos a ver si con esta fundación llamada Mariana Trinitaria podríamos poner el Gobierno del Estado, el municipio, y migrantes que otra parte la pusieran ellos, no desaparezca el programa de inversión que traían nuestros compañeros acá.

Déjenme decirles que ellos están invirtiendo propiamente sin nosotros, en algunas zonas del bajío, municipios traen proyectos productivos sobre todo para la exportación de berries, están ellos buscando la manera de invertirle al estado, otros en proyectos de aguacate y en fin.

También hemos estado, y no hemos podido, incluso vi una nota, el tema del Banco Migrante, el problema es que es un verdadero viacrucis que la Comisión Bancaria de Valores y todos estos esquemas te autoricen un banco local, es más fácil sacarse la lotería que un banco local.

Yo he estado platicando a ver si pudiéramos hacer un esquema con el Banco del Bienestar que se supone tendrá muchas sucursales en todo el país y nosotros no seremos la excepción, entonces tener un acuerdo con ellos para ayudarles a las familias de los migrantes.



O a ver si con Sí Financia, que es un instrumento financiero del Gobierno del Estado, que tiene funciones de banca social, para ver si podemos hacer por lo menos un modelo, no se trata sólo de una ventanilla para que los paisanos puedan mandar sus remesas, se trata un instrumento que les permita ahorrar e invertir.

Yo les hacia un rápido desglose ahora que estuvimos en Los Ángeles con las compañeras y compañeros de Palomas Mensajeras, les explicaba porque me decían –a ver usted tiene que estar más aquí, tiene que venir más porque somos muchos michoacanos acá-, sí, pero los compañeros nos piden apoyo, nos piden que les ayudemos con cosas y ellos mandan dinero a sus familias, el valor de los 3 mil 585 millones es similar al presupuesto que tiene el Gobierno del Estado.

Les decía yo, con que a través de una institución bancaria que ustedes pusieran el dinero; en los mejores momentos de la Secretaría del Migrante ha tenido 60 millones de presupuesto, si nosotros le pusiéramos el 1 %, un punto porcentual de ese volumen de dinero se quedara en un fondo de apoyo, serían más de 800 millones de pesos; no tendrían los paisanos necesidad de andar pidiendo dinero para sus cosas.

Pero voy más allá, si la mitad de ese dinero que envían los migrantes, se fuera a través de ese banco y el banco tuviera mecanismos de inversión, porque los bancos tienen muchos candados para hacer eso, programas de inversión, podría ser un extraordinario de inversión para obras, para desarrollo, para proyectos de gran visión.

Podrían invertir en el Puerto de Lázaro Cárdenas, porque allá hay muchas áreas de oportunidad, pero además, podríamos formular un sistema de pensiones para que cuando terminen su vida laboral en Estados Unidos, se vengan y sepan que tienen un fondo para retirarse.

No que hoy llegan después de 40 años de estar enviando dinero y llegan acá y no tienen ni donde vivir, porque el dinero se consumió en la fiesta de los XV años, en el bautizo, en la ropa, en la comida, y como el tiempo pasó la familia tomó otro rumbo, los hijos se salieron de la casa, la señora se encontró otro novio o lo que sea y ya no hay, se acabó y llegan los paisanos a un destino inhóspito, porque ya no tienen a donde llegar a poder integrar a su familia.

Todas esas ventajas puede tener el banco, pero que difícil ha sido y muy complicado, me rindo por un lado de la posibilidad de que las instituciones nacionales nos autorice, voy a ver si a través de Sí Financia podemos hacer algo.

Ayuda a que no paguen comisiones al enviar su dinero, ayuda a que creen su fondo de retiro, ayuda a que dejen su dinero y se convierta en un fondo de inversión, que ganen más dinero, hay un área de oportunidad que no se ha podido concretar.



También el compromiso es seguir apoyando a las Casas Michoacán allá, pasamos por una etapa muy crítica que no tuvimos manera de fortalecerlas, pero este año lo vamos a hacer en condiciones de menos presión para que siga habiendo un espacio de atención a los hermanos migrantes sobre todo michoacanos.



Lo otro que es de cajón, es el tema de la transversalidad, es decir, no sólo la Secretaría del Migrante atiende a los compañeros migrantes, es para todo: salud, educación, atención al tema de agua potable, temas de drenaje, de vivienda y en todos los municipios.

Por cierto, tenemos convenios de colaboración para atender a los migrantes con 90 municipios que nos ha permitido darles atención a más de 250 mil migrantes, una cifra inédita lo que se ha podido hacer y que incluye una tarea que ha hecho de manera muy destacada el secretario José Luis Gutiérrez de poder acompañar a los migrantes para que tramiten y tengan su pensión.

Eso permite que lleguen a Michoacán cerca de 6 millones y medio de dólares mensuales a pensionados que viven en nuestra tierra, que están en su tierra.



Y, lo último que les comparto, es nuestro programa estrella que es “Palomas Mensajeras”, estamos muy próximos a llegar a la visa número 10 mil gracias a la gestión exitosa, puntual y de un trabajo, deberás intenso, que hace José Luis y el pequeño equipo que lo acompaña, que es una Secretaría muy pequeña y muy reducida para atender las solicitudes y gestiones.

Debemos decirles que estamos con mucha presión porque no saben la cantidad de solicitudes que hay de gente que quiere ir ver a sus hijos y a veces nos rebasa la demanda ante la capacidad que tenemos de atenderlos.

Pero ha sido muy emotivo, hemos atendido solicitudes de 95 municipios, saben ustedes que el 70% son mujeres y el otro 30% provienen de comunidades indígenas.

El programa más humanista que tiene el Gobierno del Estado es a través de “Palomas Mensajeras”, a través de poder unificar familias que de otra manera habrían muerto sin poder ver a sus hijos y a sus nietos.