Con éxito finaliza “Reto Monarca”, competencia ciclista con causa

Áporo, Michoacán, a 15 de marzo de 2020.- En un evento con causa que reunió a miles de familias de 26 estados y cuatro países, el Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo encabezó la ceremonia de premiación a los 24 ciclistas ganadores en las 4 categorías en la rama femenil y varonil del Reto Monarca en su quinta edición, en la que refrendó su apoyo a las y los deportistas.



“Doy la bienvenida a todas y todos los deportistas y sus familias que nos visitan del interior del país y de otros países, todos ustedes tuvieron la oportunidad de disfrutar la región de la Mariposa Monarca, de las más bellas de Michoacán, sepan que siempre estaremos del lado del fomento al deporte, de estas actividades de unión familiar”, apuntó.



El mandatario estatal reiteró todo el respaldo de su gobierno para seguir impulsando el deporte en el estado y más aún si se trata de eventos que tienen como finalidad apoyar una noble causa.



María Correa Borja, representante legal de la Escuela Primaria y Secundaria Regional Tonantzin para Niños sin Hogar, de la comunidad Venta de Bravo, en Contepec, agradeció la donación del recurso recaudado del evento deportivo.



“Queremos expresar todo nuestro agradecimiento y más ahora que tenemos a nuestro lado a nuestro gobernador, gracias por su sensibilidad, tenemos el privilegio de ser la causa del reto Monarca” destacó.



Explicó que, ahora podrán cubrir necesidades en infraestructura para dar una mejor atención a las y los pequeños y jóvenes a su cuidado.



En su oportunidad, Jacobo Melo Gaitán organizador del Reto Monarca, agradeció al gobernador por apostarle al deporte y hacer lo posible para que este Reto se hiciera realidad en una edición más, donde más de mil ciclistas participaron.



“La ruta de hoy la disfrutaron todos, así lo veo en sus caras felices, la trabajamos con mucho esfuerzo; gracias Gobernador por apostarle al deporte y siempre apoyarnos”, aseguró.



Fueron 24 los ciclistas ganadores del Reto Monarca, en 4 categorías de las ramas femenil y varonil, quienes recorrieron en tiempos de entre 5 a 7 horas la zona de la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca y parte de los municipios de Angangueo, Áporo, Ocampo y Senguio.



“Creo que es muy importante el apoyo que se le da al ciclismo aquí, veo muy bien que se hagan ese tipo de eventos en donde incluso se puede apoyar la causa de este reto; fue muy retador, me gustó mucho, estuvo muy padre”, manifestó Gian Beskow, originario de Brasil, tras recibir su premio por el segundo lugar de la categoría libre varonil.



“Me gustó mucho la ruta, estuvo muy demandante, muchas subidas, muchas bajadas y además me encantó ver el Santuario de la Mariposa Monarca, la comida, la gente, todo en verdad muy padre”, platicó Jessica Estrada Alonso, quién llegó desde Aguascalientes para ganar el primer lugar en la categoría libre femenil.



“Yo soy fan de los eventos de Michoacán, pero a este reto es la primera vez que vengo, este bosque no lo encuentras en ningún otro lado del país, para mí el hecho de que el evento sea en Michoacán es garantía de que vas a encontrar calidad; considero que Michoacán ha aportado mucho al ciclismo”, opinó Carmen Reyes Hernández, proveniente de Guadalajara y merecedora del segundo lugar de la categoría Master 30.