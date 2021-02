Con 600 pares de zapatos “manchados de sangre” exigen justicia por feminicidio de Jessica

RED 113 MICHOACÁN/Redacción



Morelia, Mich.- Lunes 1 de febrero de 2021.- Con zapatos de mujer pintados de rojo, pues simulan estar manchados de sangre, feministas exigieron justicia por el feminicidio de Jessica González Villaseñor y por todas las mujeres que han sido víctimas de este delito en Michoacán, en el país y en el mundo.



El calzado fue colocado en la Avenida Madero, en el corazón de la capital del estado, frente a la Catedral y al Palacio de Gobierno. También, las feministas pusieron dos grandes lonas con la fotografía de Jessica, una sobre el piso y la otra en la fachada de Palacio. Además, otros pares de zapatos fueron dejados en la fuente de “Las Tarascas”.



González Villaseñor fue reportada como desaparecida el lunes 21 de septiembre de 2020 y su cadáver con signos de violencia fue localizado el viernes 25 de ese mismo mes y año en un predio deshabitado del fraccionamiento Monarca, una zona residencial muy exclusiva, situada al sur de la ciudad de Morelia.



Por este crimen fue detenido Diego U., de 18 años de edad, mismo que actualmente está interno en un penal estatal a la espera que se defina su situación jurídica, lo cual sucederá el día de mañana martes, cuando se reanuda la audiencia sobre el caso.



Con relación al tema, el grupo de feministas “Libres Morelia” divulgó lo siguiente en su página oficial de Facebook: “Son 600 zapatos sobre la avenida principal de Morelia (Av. Madero) la familia de Jessica Villaseñor, nos muestra como siguen en la lucha.



“Mi familia no perdona. Mis amigas no perdonan. Morelia no me olvides. Jessica Villaseñor, una joven de 21 años salió de su casa el día 21 de septiembre de 2020 a las 5 de la tarde esperando volver, al llegarse la noche y no regresar a su casa su familia de inmediato activa la alerta Alba. Jessica jamás regreso a casa.



“El día 25 de septiembre es encontrado sin vida su cuerpo, se determina que el presunto culpable del feminicidio de Jessica es Diego Urick, quién tras su captura el día 30 de septiembre confiesa haber golpeado a Jessica hasta la muerte.



“Exigimos a la Fiscalía General del Estado de Michoacán la debida integración a la carpeta de investigación, para que haya una pena ejemplar, una pena ejemplar en el feminicidio de Jessica para la no repetición del delito. ¡QUE CAIGA CON FUERZA EL FEMINICIDA!”.