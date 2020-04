Combate a la delincuencia no tiene tregua: Silvano Aureoles

Morelia, Michoacán, a 7 de abril de 2020.- Debido a que la emergencia sanitaria que se vive a nivel nacional puede ser aprovechada por la delincuencia, en Michoacán la estrategia para reducir los índices de seguridad no tiene tregua, afirmó el Gobernador Silvano Aureoles Conejo.



“Aún y con la contingencia, los delincuentes no paran y nosotros tampoco. Por eso es importante que mantengamos vigentes los operativos en todas las regiones del estado, sin tregua ni margen”, expresó al presidir hoy la reunión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Michoacán.



En el encuentro fueron revisados los resultados de acciones operativas realizadas en zonas urbanas y rurales de municipios prioritarios.



“Sin duda alguna, la prioridad en este momento es cuidar la salud de las y los michoacanos, pero no bajemos la guardia tampoco en el tema de la seguridad para que esta contingencia no sea aprovechada por la delincuencia con el fin de cometer sus actos ilícitos”, puntualizó el mandatario.



Durante la reunión de trabajo, a la cual asistió la titular de la Secretaría de Salud en Michoacán, Diana Carpio Ríos, se revisó también el comportamiento que ha tenido la pandemia del COVID-19 en la entidad, donde al día de ayer se tenían 36 casos confirmados.



Representantes de instituciones federales y estatales, que conforman la Mesa de Coordinación, refrendaron su compromiso para seguir coadyuvando para reforzar las medidas preventivas, que ayuden a reducir el riesgo de contagios.



Entre esas acciones destaca la operatividad de 12 filtros carreteros en los límites de Michoacán con sus seis estados vecinos, así como las revisiones en terminales aéreas y de autobuses.



En el encuentro participaron el Secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello; el Fiscal General del Estado, Adrián López Solís; el secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón Reyes; el delegado de la Fiscalía General de la República, Jesús López Trujillo, y el comandante de la XXI Zona Militar, Sergio Armando Barrera Salcedo.



También, el comandante de la X Zona Naval, Mario Maqueda Mendoza; el comandante de la 43 Zona Militar, Darío Ávalos Pedraza, y el coordinador de la Guardia Nacional en Michoacán, Fidel Mondragón Rivero, entre otras autoridades.