Ciudad Salud, legado en bienestar para las y los michoacanos: Carlos Herrera

Morelia, Michoacán, 19 de octubre de 2020.- La construcción de los nuevos inmuebles del Hospital Civil e Infantil representa el mayor legado que dejará la actual administración estatal, muestra de que con hechos se cumple a las y los michoacanos, destacó el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello.



Al asistir a la inauguración de vialidades que conectan al Hospital Civil con el Infantil y el Hospital de Altas Especialidades del ISSSTE en Ciudad Salud, el encargado de la política interna destacó que los nosocomios brindarán servicios de alta calidad para los más de tres millones de michoacanos que son atendidos por la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM).



“En estos nosocomios se han invertido más de tres mil millones de pesos, con lo cual se brindarán servicios de salud para las y los michoacanos que no cuentan con seguridad social del IMSS e ISSSTE”, expresó Herrera Tello.



Carlos Herrera destacó que con 370 camas (250 censables y 120 no censables) el Hospital Civil duplicará la capacidad de atención del actual nosocomio, lo cual permitirá atender desde padecimientos generales, hasta los de alta especialidad.



“Ambos hospitales están listos para ser entregados a la ciudadanía. Con instalaciones dignas, las y los trabajadores podrán desempeñar su labor de mejor manera. Tienen instrumentos de última tecnología. Además de tener vialidades de acceso seguras y un albergue para las familiares de los pacientes”, concluyó.



El nuevo Hospital Civil contará con 38 mil 257 metros cuadrados de superficie, 47 consultorios y 12 quirófanos, se avizora que brindará atención a tres millones de habitantes.



El inmueble del Hospital Infantil medirá 19 mil 694 metros cuadrados, tendrá 100 camas censables, 75 camas no censables, 30 consultorios, seis quirófanos, y se vislumbra que beneficie a un millón 200 mil infantes michoacanos.