Ciudad Salud cambiará historia en atención médica en Michoacán: Silvano

Morelia, Michoacán, a 12 de octubre de 2020.- En cuestión de semanas, el estado de Michoacán dará un paso muy importante con la inauguración de la primera Ciudad Salud del estado para la atención de calidad a este servicio de primera necesidad, afirmó el Gobernador Silvano Aureoles Conejo.

“Vamos a dar un paso muy importante, que cambiará la historia de nuestro Estado, porque cuando abramos las puertas, en los próximos días, vamos a instalar la primera Ciudad Salud en Michoacán, con la inauguración el Hospital Infantil de Morelia Eva Sámano de López Mateos y el Hospital Civil Doctor Miguel Silva”, dijo Silvano Aureoles.

En su mensaje tradicional de los lunes a través de redes sociales, el Gobernador señaló que este complejo va atender a más de 3 millones de michoacanos y michoacanas, que no tienen seguridad social.

“En este momento de crisis sanitaria, esto es muy relevante porque con ello nuestra capacidad hospitalaria va a mejorar en gran medida“, aseguró.

El mandatario explicó que con el nuevo Hospital Civil se aumentará el número de camas censables, de 219 a 250 camas.



Se fortalecerá la reconversión hospitalaria para COVID-19, al pasar de 70 a 92 camas para aquellas personas que enfermen y requieran hospitalización o atención médica más especializada.



“Con el el nuevo Hospital Civil, tendremos además 46 consultorios, hoy en día se trabaja con 37; también duplicaremos los quirófanos, ahora se atiende en 6 pero con la apertura de los nuevos tendremos el doble; y algo muy importante, es que 2 de ellos serán exclusivamente para trasplantes”, añadió.

En el caso del Hospital Infantil, Aureoles Conejo precisó que se podrá garantizar mejor atención a la niñez michoacana.

“Vamos a pasar de 80 camas censables a 100 camas, y además se agregan 35 camas más no censables; de 20 consultorios que hoy tenemos, pasaremos a 30, y lo más relevante es que también en este Hospital se duplica en número de quirófanos”, comentó.

Aureoles Conejo puntualizó que con estas acciones Michoacán se consolida cada día más en materia de salud asegurando un servicio digno para las presentes y futuras generaciones.

Sin embargo, pidió a las y los michoacanos tener presente que ahora son dos virus de los que hay que cuidarse, la influenza y el COVID-19.

“Hay que vacunarse contra la influenza, y para el coronavirus hay que usar siempre cubrebocas, lavarse las manos, mantener la distancia y, siempre que se pueda, hay que quedarnos en casa, hoy más que nunca, no hay que confiarnos, no hay que bajar la guardia, y no permitir que nos mate el descuido de las medidas sanitarias”, enfatizó.