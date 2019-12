Morelia, Michoacán, a 20 de diciembre de 2019.- Por segundo año consecutivo, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), cerró el año en orden financiero, lo que permitió el pago en tiempo y forma de nómina y prestaciones laborales, confirmó la titular de la dependencia, Diana Carpio Ríos, durante su mensaje de fin de año.



“El cerrar el año sin tropiezos en nóminas hacía mucho tiempo que no ocurría, con esta tranquilidad que estamos cerrando, no tuvimos retrasos en las quincenas, no tenemos deudas con terceros, el personal de base no se va a preocupar, sus cuentas están individualizadas”, destacó la funcionaria estatal.



Ante jefes jurisdiccionales, directores de hospitales y personal de estructura con quien revisó los indicadores del año que concluye y fijo metas para este 2020, adelantó que, con la digitalización de los expedientes de los trabajadores, la operatividad y transparencia de la nómina permitirá un mayor control; las jubilaciones mediante incentivos se retomarán de nuevo el próximo año y con la vacancia se dará certeza laboral a quienes están por honorarios.



Carpio Ríos, afirmó que el escenario para los Servicios de Salud en Michoacán, “de verdad es muy alentador en el tema de estabilidad”; si bien, reconoció que aún se tienen muchos pendientes, “tenemos muchos retos, estas reuniones que hacemos cada mes sirven para ir ajustando, estoy segura que para el siguiente año se va a centrar aún más”.