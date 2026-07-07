Morelia, Michoacán, 7 de julio de 2026.- El Gobierno de Michoacán puso en marcha el programa “Bio Renace: Dispersando Vida”, con el que se impulsará la restauración de ecosistemas forestales mediante la dispersión aérea de 200 mil semillas a través de drones en siete municipios del estado, así lo informó el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla.

“Estamos apostando por el uso de la tecnología para el cuidado de nuestros bosques, con estrategias clave como el uso de drones que nos permiten llegar a zonas de difícil acceso y recuperar nuestros bosques”, explicó el mandatario estatal.

Indicó que la estrategia inició en La Cebadilla, municipio de Nuevo Urecho, donde se atendieron ocho hectáreas con la dispersión de 32 mil semillas; seguido de la zona conocida como Estribo Grande, donde se dispersaron 12 mil semillas de pino en un área afectada por incendios forestales, al ser la ribera del lago una de las regiones prioritarias.

Detalló que el programa dirigido por la Comisión Forestal de Michoacán, contempla acciones en predios de los municipios de Los Reyes, Nuevo Urecho, Pátzcuaro, Quiroga, Tacámbaro, Tzitzio y Uruapan, en los cuales a través del uso de drones se esparcirán germoesferas, es decir semillas recubiertas con un sustrato, lo que facilita su protección y establecimiento en la tierra.

Durante la temporada de lluvias se distribuirán semillas de cinco especies forestales: Pinus pseudostrobus, Pinus devoniana, Swietenia humilis, Enterolobium cyclocarpum y Leucaena leucocephala, con trabajos que concluirán el 15 de julio.

Explicó que de manera prioritaria se realizará la intervención en 18 Áreas Naturales Protegidas (ANP) y en cuencas como Pátzcuaro, Río Duero, Cuitzeo y Cutzamala.