Centro Cultural Clavijero se une a la gira 2022 de ULTRAcinema

Morelia, Michoacán, 1 de diciembre del 2022.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum), a través de su Departamento de Cine, se une a la gira de ULTRAcinema que, en su edición 2022, se presentará en el auditorio del Centro Cultural Clavijero con un programa que abarca 4 días de programación: 3, 7 y 8 de diciembre a las 18:00 horas y el 4 de diciembre a las 12:00 horas, con acceso gratuito.

Se trata de un proyecto que forma parte del Festival de cine experimental y found footage más importante de México, realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), a través del Programa de Fomento al Cine Mexicano (Focine).

Con 10 años de existencia, ULTRAcinema tiene como objetivo exhibir cine distinto, promoverlo, distribuirlo y fomentar su creación. Además tiene un interés muy grande con los archivos y los tesoros audiovisuales que ahí se resguardan, por lo cual las labores de difusión, creación e investigación que el festival promueve están encaminados a la revaloración del trabajo archivístico y su importancia para la memoria audiovisual del país.

El sábado 3 se ofrecerá dentro de la Selección Oficial ULTRAcinema un Programa Mexicano integrado por “Patrones Fotosintéticos”, “Un toro tuvo una pesadilla” “Campo de pápulas”, “El futuro que se arrastra”, “Time Crystals”, “De Resaca o De Retorno”, “Un pastel para Tzara”, e “In Memoriam – Ecos”.



El día 4 de diciembre se ha planeado proyectar parte de la Selección de Cine Experimental Mexicano para infancias, con clasificación AA. El programa estará integrado por los títulos “Homenaje al Santo, el enmascarado de plata”, “Homenaje a los Monstruos del cine mexicano”, “Corazoncitos Tuntunes”, “Flowers”, “León en León”, “El hindú”, “Los perros también sueñan”, “Te quiero, te quiero, te quiero”, “El color del mar”, “Todo lo que tuvo que ocurrir” y “Filmador e Hijo”.

El 7 de diciembre la proyección será un tributo a Jonas Mekas, uno de los cineastas más influyentes del avant-gard mundial, orquestador del Anthology Film Archives, quien cumpliría su 100 aniversario en 2022. El programa lo integran “Sueño cotidiano”, “Between here and there”, “Lightning”, “Viva Jonas!”, “16 One”, “This is how I felt”, “Carnivale”, “Ciclo”, “I woke up in the morning”, “Yoh”, “Todo momento”, “Vacans”, “El método”, “Vive le (non)cinema!”, “Correspondencias a Jonas Mekas”, “Black palms”, “Thread”, “Che Cretino”, “En días de otoño”, “El retratar la vida de Mekas y el retratarse en la vida de Varda”, y “Betty Creek”.

Finalmente, el jueves 8 de diciembre se proyectará “El desierto de Simón”; película colectiva de reapropiación como un proyecto de ULTRAcinema coordinado por Nayashell Ramírez.

El Centro Cultural Clavijero se ubica en la calle El Nigromante 79, en el Centro Histórico de Morelia; tiene un horario de visitas de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas.