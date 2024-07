Celebran ex alcaldes de Morelia Gobierno de Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán; 30 de julio de 2024.- En el marco de su Tercer Informe de Gobierno, una decena de ex presidentes municipales de Morelia reconocieron el trabajo realizado por el Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, al frente de la comuna capitalina.

Chavo López, Fausto Vallejo y Wilfrido Lázaro, destacaron el avance que ha tenido Morelia en los últimos 3 años.

“Lo conozco muy bien. Fui maestro del Tec de Morelia durante 40 años, lo conocí como alumno y lo conozco como funcionario y es una persona muy valiosa”, externó el ex alcalde Augusto Caire Arriaga.

“Ha logrado una administración muy fructífera para los morelianos”, señaló por su parte el ex rector, ex líder del Congreso y ex alcalde, Salvador Galván Infante. Por su parte Manuel Nocetti, también ex alcalde de Morelia, destacó la labor realizada en compañía de su esposa, Paola Delgadillo.

Chavo López, resaltó de manera especial la construcción del nuevo Centro Administrativo de Morelia. En tanto, Fausto Vallejo, puntualizó que existen logros indiscutibles bajo su mando y Wilfrido Lázaro, lo calificó como más experimentado, echado para adelante y con proyectos consolidados.

Los alcaldes que han gobernado la capital durante los últimos años, acudieron al 3er Informe, acto al cual también se dieron cita los ex ediles, Rocío Pineda Gochi, Marco Antonio Aguilar Cortés, Germán Ireta Alas y Salvador Abud.