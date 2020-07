Carlos Herrera convoca a no bajar la guardia en las medidas sanitarias contra el COVID-19

Zitácuaro, Michoacán, a 11 de julio de 2020.– A ser ejemplo en los cambios de hábitos higiénicos y de autocuidado llamó el secretario de gobierno, Carlos Herrera Tello a las y a los servidores públicos que integran el Comité Municipal de Seguridad en Salud.



“Debemos predicar con el ejemplo, nosotros, al liderar una responsabilidad gubernamental tenemos que fomentar las mismas reglas que tenemos en familia, entre la sociedad”, reconoció.





Al encabezar, en compañía de la secretaria de Salud, Diana Carpio Ríos, la sesión ordinaria de este órgano colegiado, Herrera Tello reconoció que, en la actualidad, el uso de los medios electrónicos y las redes sociales son fundamentales para la difusión de las acciones y políticas públicas, de ahí que invitó a quienes integran esta mesa, a hacer válidas estas herramientas para transmitir las recomendaciones sanitarias y las restricciones dispuestas para evitar los contagios masivos.



“Usemos las redes sociales para ser ejemplo y demostrar que los servidores públicos tienen también esas buenas prácticas, porque ustedes son referentes en su familia y en la sociedad, seamos ejemplo”, invitó.



El encargado de la política interna del estado reconoció el nivel de compromiso y de empeño en las acciones que se han llevado a cabo en el municipio de Zitácuaro para el manejo de la crisis sanitaria por el COVID-19.



“Me motiva porque puedo comparar el trabajo destacado que han hecho para lograr que la gente, que tiene una cultura comercial de cientos de años, haya decidido cerrar sus establecimientos para cuidar su salud y la vida”, apuntó.





En este sentido dijo que aun cuando no es fácil adaptar y seguir al pie de la letra las indicaciones dispuestas por el sector salud para evitar los contagios y, por ende, las defunciones, es de vital importancia no bajar la guardia en esta etapa crítica de la epidemia.



“No se cansen de cuidarse y no se cansen de cuidar a los demás, porque iniciamos con una segunda etapa por la necesidad económica, de permitir que se abran negocios y comercios no esenciales en diferentes porcentajes”, complementó.



Asimismo, consideró que no es momento de pelear o de generar suspicacias o dilemas con las medidas que toma la Federación en este rubro.



“Trabajamos alineados y del mismo lado, porque buscamos cuidar la salud y la vida de las y los michoacanos”, añadió.



Recordó que precisamente por esta necesidad de seguir trabajando y activando la actividad comercial y productiva es que se instauró el sistema de monitoreo estatal y municipal a base de banderas, que permite, según el status de cada uno de ellos, reabrir paulatinamente las actividades.



“La meta que les pido a los alcaldes y a los comités en seguridad en salud es que busquemos cómo avanzar hacia una bandera verde y para ello debemos enrolar a la gente para que tomen medidas de higiene y de sana distancia”, aseguró.



Para finalizar, consideró importante que este grupo interdisciplinario pueda reunirse al menos una vez a la semana, para evaluar la situación y establecer acciones a realizar, entre ellas, reforzar la medición y fortalecer la comunicación con la gente.



“Decirles con claridad que si alguien cercano está o parece que está infectado, inmediatamente hacerse la prueba y aislares; replicar y reforzar las medidas de prevención y autocuidado, hacer campaña con los diferentes sectores de la sociedad y sobre todo, seamos ejemplo”, concluyó.