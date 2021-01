Capacita IEM a Sectur sobre tiempos para difusión de obras y acciones

Morelia, Michoacán, a 12 de enero de 2021.- Con la finalidad de conocer los tiempos que marca el Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 para realizar la difusión de las obras o acciones en materia turística y no incurrir en una falta a la ley electoral, la secretaria de Turismo estatal, Claudia Chávez López, se reunió de manera virtual con el presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ignacio Hurtado Gómez.



La funcionaria destacó la importancia de respetar el desarrollo del proceso electoral, por ello, “invité al presidente del IEM para que nos hablara a los funcionarios de la Secretaría de Turismo sobre las limitaciones y restricciones en la promoción y difusión gubernamental durante el siguiente Proceso Electoral Concurrente 2020-2021; no queremos incurrir en alguna falta”.



Por su parte, el presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ignacio Hurtado Gómez mencionó que es importante no incurrir en ninguna situación que pudiera poner en riesgo el desarrollo de las precampañas, campañas y resultados electorales.



Hurtado Gómez expuso de manera virtual a los presentes que la difusión de las obras o acciones se debe de suspender en los tiempos de las campañas electorales para no incidir en la contienda de manera inequitativa. Expuso que se pueden hacer campañas referentes únicamente en materia de salud, seguridad, protección civil y educación, en donde entraría el tema de turismo.