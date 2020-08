Capacita Espacio Emprendedor sobre el mundo de los impuestos

Morelia, Michoacán, a 20 de agosto de 2020.- Ofrecer un esbozo al mundo de la tributación y ayudar a vencer el miedo a ésta, fue el propósito este jueves del especialista Javier Farías Echenique, en su participación titulada “El mundo de los impuestos y el emprendedor”.

Como parte de la cartelera de capacitación que ofrece cada semana la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), a través de Espacio Emprendedor, el ponente expresó que es importante quitar el tabú que existe respecto a los impuestos en México.

En el caso de quienes van a emprender, es común que no cuenten con recursos y tengan qué pedir prestado, “si no estás dado de alta, nadie te va a dar un crédito”, apuntó en su participación, en la que conminó a conocer más sobre temas como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), facturas, cuándo se genera ese gravamen y cuándo no, “ignorarlo les genera grandes problemas”, apuntó.

El ponente ejemplificó con la industria de la construcción, al señalar que muchos constructores “no saben que si construyen casa habitación, ésta no genera IVA, y muchos sí lo pagan”; en otros casos, dijo, sí se genera el impuesto y no lo saben y no pagan, cuando se pasan varios ejercicios fiscales se acumulan cantidades altas”.

Farías Echenique recordó que hay cursos en materia fiscal y legal para empresarios que no son abogados ni contadores, y que les ayudan a hacer cálculo de impuestos; agregó que antes de hacer algo con su emprendimiento, acudan con un asesor fiscal que les platique qué hacer y qué no hacer en esa materia para tener un negocio sano.

La semana de capacitación en Espacio Emprendedor continuará el viernes 21, con el tema “Incorporación web eficiente para pequeñas y medianas empresas”, que impartirá el ingeniero David Edward Lewis Rogers, a través de la plataforma Zoom, en punto de las 11:00 horas.