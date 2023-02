Camión de Coca-Cola, le quiso ganar al tren y es impactado en libramiento Sur de Morelia; no hay heridos

Morelia, Michoacán, 18 de febrero del 2023.- Tras registrarse un accidente vial en el Libramiento Independencia entre el ferrocarril y un camión de carga de la empresa Coca-Cola, los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), realizaron labores de atención en el área, pudiéndose restablecer el flujo vial.

A los pocos minutos de ocurrido el suceso, los oficiales de la Dirección de Tránsito y Movilidad de la SSP, encabezados por Martín Barragán Andrade; acudieron al lugar del percance para realizar las diligencias correspondientes y ayudar a desahogar el flujo vehicular.

Derivado de este hecho que no registró heridos y solo tuvo pérdidas materiales, el personal de esta institución hace un llamado a la población para que no intente ganarle el paso al tren durante su paso en las vías de comunicación y a respetar los lineamientos de la Ley de Tránsito y Movilidad del estado; para que de esta manera no se ponga en riesgo la integridad de terceros.

Aunado a ello y en caso de encontrarse en alguna situación de urgencia, llame a los teléfonos de emergencias 911 y 089, donde los efectivos de la SSP se encuentran a su disposición las 24 horas del día y todo el año.