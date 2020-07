Brinda SSP recomendaciones para evitar accidentes ante la presente temporada de lluvias

Morelia, Michoacán, a 7 de julio de 2020.– Con el propósito de preservar la salud de las y los michoacanos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), emite una serie de recomendaciones enfocadas a disminuir el número de accidentes en la presente temporada de lluvias.

Con la finalidad de crear conciencia en los conductores de la entidad, la institución lleva a cabo acciones enfocadas a reforzar la cultura de prevención y autocuidado, por ello, hace un llamado a quienes transitan durante las precipitaciones, a adoptar las siguientes medidas preventivas:

• Disminuir la velocidad

• Aumentar el distanciamiento con el resto de los vehículos

• No frenar bruscamente

• Mantener los cristales limpios

• Mantener las intermitentes encendidas

• Respetar las señales de tránsito

• No distraerse con el celular mientras conduce

• No transitar por calles inundadas

Asimismo, se exhorta a la población a ser consientes y mantener el vehículo en condiciones optimas, esto a fin de inhibir los incidentes que ponen en riesgo a la ciudadanía.

En caso de presentarse alguna emergencia, la SSP pone a disposición el número 911 el cual operada durante las 24 horas.