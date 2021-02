Bombardeo a órganos fiscalizadores no abona a la transparencia: Miriam Tinoco

Morelia, Michoacán.- El bombardeo político a los órganos fiscalizadores no abona a la transparencia, por lo que en caso de existir dudas o inconformidades sobre los resultados que sus revisiones arrojan, existen las rutas legales conducentes para aclararlo, recalcó la diputada Miriam Tinoco Soto, integrante de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.

La también coordinadora de la Representación Parlamentaria, consideró que la polémica que se ha presentado con los resultados arrojados a la fiscalización de la Cuenta Pública Federal 2019, no debe ser usada como mecha para dinamitar a la Auditoría Superior de la Federación y el trabajo que ésta ha arrojado por años.

“El componente político que en estos días ha caracterizado la discusión sobre los resultados de nuestro máximo órgano fiscalizador en el país, desvirtúa el análisis sobre la revisión que en su caso debería realizarse acerca del proceso que se aplicó en la revisión de la Cuenta”.

Miriam Tinoco recalcó que en este tema se debe actuar con toda la responsabilidad, no sólo para aclarar si hay o no inconsistencias en lo resultados reportados, sino –y sobre todo- en cuidar que el contexto político-electoral no se convierta en el motor impulsor para socavar a la Auditoría.

“Es responsabilidad de todo servidor público o de quien ostenta una representación popular, contribuir en el fortalecimiento de nuestras instituciones, en el caso de la Auditoría Superior de la Federación existe toda una trayectoria y su trabajo ha sido muy relevante, por lo que es un grave error pretender minarla, en vez de contribuir para que los probables errores o fallas sean superados”, recalcó.