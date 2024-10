Ayuntamiento de Morelia abre convocatoria para Dirección General del IMPLAN

• La convocatoria queda abierta hasta el 15 de octubre

• Las propuestas pueden presentarse en las instalaciones del IMPLAN, en avenida Camelinas #882, Piso 2, en la colonia La Loma, de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas.

Morelia, Michoacán; 2 de octubre de 2024.- El Gobierno de Morelia mantiene abierta la convocatoria hasta el 15 de octubre para ocupar el cargo de Directora o Director General del Instituto Municipal de Planeación del Municipio de Morelia, por los próximos 3 años.

De acuerdo a la convocatoria, podrán participar todas las personas originarias del municipio o que cuenten con al menos dos años de residencia con domicilio establecido. No deberán desempeñar algún cargo dentro de la Administración Pública y no contar con militancia en algún partido político.

Debe ser una persona de reconocida honorabilidad y demostrar conocimiento profesional preferentemente en las áreas contables, jurídicas, de ingenierías, de arquitectura o profesiones afines a la planeación territorial y con conocimiento de las actividades y acontecimientos pasados y presentes que afectan al municipio.

Los candidatos o candidatas deberán presentar la siguiente documentación:

I. Solicitud por escrito dirigida al Consejo Directivo del IMPLAN con firma autógrafa;

II. Acta de Nacimiento;

III. CURP;

IV. Copia simple de identificación oficial;

V. Copia simple de título y cédula profesional;

VI. Constancia de residencia y vecindad del Municipio de Morelia, Michoacán;

VII. Escrito bajo protesta de decir verdad, de lo siguiente:

a. No haber sido condenado por delito doloso.

b. No haber sido inhabilitado para ejercer el comercio, empleo, profesión o para desempeñar un cargo o comisión en el servicio público;

c. No ser militante de partido político alguno y

d. No desempeñar ningún cargo público.

VIII. Currículum vitae completo, con documentos oficiales probatorios, resaltando la experiencia profesional, en áreas vinculadas al diseño de políticas públicas, planeación y/o desarrollo urbano.

Las personas interesadas deberán presentar los requerimientos señalados en las bases a las oficinas del Instituto Municipal de Planeación de Morelia, ubicado en avenida Camelinas #882, Piso 2, en la colonia La Loma, de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas.