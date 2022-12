Avala Comisión de Economía, Comercio y Competitividad reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor

La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad, que preside el diputado Jorge Ernesto Inzunza Armas (PAN), aprobó reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor, para que, en la compraventa a crédito de vehículos automotores, los consumidores puedan contratar el seguro que más les convenga.

Adiciona una fracción VII al artículo 66 de ese ordenamiento, para establecer que, en toda operación a crédito al consumidor, las agencias automotrices, en caso de compraventa de vehículo automotor con propulsión de combustión interna, con baterías eléctricas recargables, híbridos, y con motor accionado por hidrógeno, deberán informar al consumidor que están en la posibilidad de contratar el seguro del vehículo que más convenga sus intereses, ya sea proporcionado por la propia agencia o uno gestionado por el consumidor.

La iniciativa propuesta por la diputada Mónica Becerra Moreno (PAN), aprobada por 17 votos a favor y 16 en contra, señala que cuando se pretende adquirir algún vehículo nuevo o seminuevo a crédito, agencias automotrices obligan a los consumidores a contratar el seguro que ellos les ofrecen, los cuales tienen precios más elevados y no cumplen con las necesidades del comprador.

El diputado Ildefonso Guajardo Villarreal (PRI) dijo que la reforma evitará prácticas monopólicas, porque cuando se compra un carro en mensualidades se exige un seguro “que encasqueta la agencia y no da opción. La iniciativa permitirá que no se obligue a usar la aseguradora que diga la agencia, sino ir al mercado y buscar el mejor precio para el aseguramiento y cumplir con tener el auto asegurado, frente al compromiso de pagos”.

Asimismo, se aprobó con modificaciones el dictamen sobre la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a iniciar una investigación y, en su caso, imponga a la empresa MEGACABLE, S.A de C.V., la multa que por ley corresponda.

El diputado Omar Enrique Castañeda González (Morena) dijo que este exhorto es parte de las responsabilidades de las y los diputados de escuchar a la ciudadanía y provocará que esta y otras empresas den un mejor servicio y garanticen que lo que ofrecen sea lo que entregan.

El diputado Guajardo Villarreal consideró que se debe saber si Profeco se ha tardado, si rebasó los tiempos o no ha actuado con oportunidad, conocer los antecedentes para saber si la institución no está actuando con la rapidez que requiere y, si sus tiempos son excesivos, cambiar los términos de respuesta. Añadió que la Cámara de Diputados no establece si se imponen sanciones, como se presentó en la propuesta original.

En este sentido, el diputado Carlos Noriega Romero (Noriega) propuso modificar el dictamen para que se incluya el exhorto a, en su caso, establecer sanciones.

La diputada Sandra Luz Navarro Conkle (Morena) afirmó que la Cámara de Diputados debe ser la autoridad que sancione a esta empresa. “Tenemos la obligación de que se respete la ley, por eso considero que sí es competencia de nosotros”.

La propuesta del diputado del César Agustín Hernández Pérez (Morena) fue avalada por 33 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

Una vez aprobados, ambos dictámenes fueron remitidos a la Mesa Directiva para los efectos de su programación legislativa.