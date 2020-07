Autoridades hacen llamado a población de Sahuayo, a no relajar medidas ante Covid-19

Sahuayo, Michoacán, a 5 de julio de 2020.- Luego de que el municipio de Sahuayo pasó a tener Riesgo Alto por contagios de COVID-19, este martes fue instalada la Bandera Amarilla en su plaza pública, con el fin de llegar a toda la población y concientizarla sobre el peligro de la enfermedad.



Como parte de las acciones que emprenden elementos de la Policía Michoacán, adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública, en la plaza principal de este municipio se colocaron tres Banderas Amarillas, punto en el que también los efectivos realizan de manera permanente acciones de información y prevención.



Esta semana, Sahuayo pasó de tener Bandera Verde a Bandera Amarilla, es decir de Riesgo Intermedio a Riesgo Alto, ya que en el municipio, a la fecha se han registrado 10 casos positivos.



Ante la mirada expectante de habitantes que se encontraban en la plaza principal, las y los efectivos policiacos colocaron las banderas, al tiempo que a través de perifoneo, informaron a la población sobre las medidas de protección que deben de seguir para no contagiarse de COVID-19.



A las personas que se acercaban a los elementos para preguntar el significado de la Bandera Amarilla, se les informó sobre la situación actual en la que se encuentra el municipio del Bajío michoacano con el incremento en la velocidad de los contagios.



Por todo ello, las acciones de prevención por parte del Gobierno del Estado no se detienen y el objetivo sigue siendo, no permitir que la población relaje las medidas de protección para romper la cadena de contagio.