Asumen funciones diputados locales de la 75 Legislatura del Congreso de Michoacán

Morelia, Michoacán, 15 de septiembre de 2021. La mañana de este miércoles, los diputados electos de Michoacán rindieron protesta como integrantes de la 75 Legislatura del Congreso del Estado, declarando con ello la constitución legal de ésta.

En el marco de esta sesión constitutiva, la Comisión de Transición estuvo a cargo de conducir los trabajos para la votación y asignación de cargos al frente de la Mesa Directiva, además de tomar protesta a los 40 legisladores que habrán de asumir esta responsabilidad ciudadana durante los próximos tres años.

De lo anterior, eligieron a los integrantes de la Mesa Directiva, que fungirán como tales para el periodo del 15 de septiembre del año 2021, al 14 de septiembre del año 2022, asumiendo para tales fines, la diputada Adriana Hernández Íñiguez como Presidenta de la Mesa Directiva, en tanto la diputada Julieta Hortencia Gallardo Mora la vicepresidencia; la diputada Laura Ivonne Pantoja Abascal como Primera Secretaria; Eréndira Isauro Hernández en la Segunda Secretaría, y finalmente el diputado Baltazar Gaona García como Tercer Secretario de la Mesa Directiva.

De lo anterior y conforme a lo establecido en la Ley Orgánica y de Procedimientos del Poder Legislativo, el Pleno del Congreso local hizo la declaratoria de protesta que a la letra señala : “ Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado y las leyes que de ambas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Diputado que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado, y si así no lo hiciese que la Nación y el Pueblo me lo demanden”.