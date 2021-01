Asegura Víctor Manríquez que la unidad, organización y trabajo institucional prevalecen en el PRD

Morelia, Michoacán, a 04 Enero de 2021.-Con la unidad, el trabajo institucional y la organización que prevalece en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), obtendremos los mejores resultados en el proceso electoral 2021, destacó Víctor Manuel Manríquez, presidente del PRD.

Víctor Manríquez, expresó que con el trabajo conjunto con las y los integrantes de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE), de las Direcciones Municipales Ejecutivas (DME) así como liderazgos, militancia y fundadores en cada una de las regiones y municipios, se ha logrado un partido más cohesionado y competitivo.

“Hoy el Partido de la Revolución Democrática está preparado para salir a ganar; no hay duda de que vamos a refrendar la gubernatura, a ganar la mayoría de los municipios, diputaciones locales y federales”, afirmó el dirigente partidista.

En ese sentido, Manríquez González exhortó a los militantes a no preocuparse por lo que está pasando en otros movimientos políticos y las decisiones que tomen en frente, por el contrario, debemos ocuparnos en nuestras metas, no caer en descalificaciones ni confrontaciones entre nosotros mismos, avanzar en un mismo sentido, pues “cuando los perredistas vamos unidos, no hay quien nos pare”, dijo.

El dirigente partidista resaltó que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) postulará a los mejores perfiles, a quienes representen los intereses de las y los michoacanos, y en el marco de apertura del PRD, podrán ser candidatos ciudadanos, militantes o simpatizantes del propio partido.

“Lo hemos dicho muchas veces, el PRD es un partido de puertas abiertas, son bienvenidas todas las propuestas y proyectos que busquen el bienestar general, que levanten la voz por las y los michoacanos, por eso impulsaremos cuadros que se despojen de intereses personales y de grupos”, apuntó.

Víctor Manríquez, reiteró el llamado a seguir trabajando por el PRD, a no distraerse por lo que ocurra en otros partidos políticos, “vamos a ocuparnos de nosotros, de lo que podemos hacer y lograr, somos un PRD preparado para ganar y obtener los mejores resultados, pero fundamentalmente somos el partido que representa las causas de todos los sectores de la sociedad”, concluyó.