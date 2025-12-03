Morelia, Mich.- Miércoles 03 de diciembre de 2025.- Yhonatan N., quien presuntamente participó en el asesinato de cinco personas registrado el pasado 10 de octubre de 2025 en la colonia moreliana Ampliación Leandro Valle, fue detenido recientemente, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con la fuente, en la citada fecha las víctimas —identificadas como Julio, Marlene Monserrat, José Eduardo, Ángel Trinidad y Julio César— estaban reunidas en un domicilio de la calle Cataleya, en las inmediaciones del Estadio Morelos.

En determinado momento arribaron al sitio dos sujetos, quienes comenzaron a agredir a las mencionadas personas, las balearon y luego escaparon a bordo de una motocicleta.

En el referido inmueble fallecieron tres de los agraviados; los restantes fueron canalizados a un hospital, pero murieron días después.

Agentes de la Fiscalía emprendieron las diligencias correspondientes y descubrieron la probable participación de Yhonatan en el multihomicidio, por lo que tramitaron una orden de aprehensión. Una vez obtenida, lo arrestaron y lo pusieron a disposición de la instancia competente.