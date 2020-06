Anuncia SEE que el retorno a las aulas se hará de manera progresiva

Morelia Michoacán a 1 de junio de 2020.- Con el objetivo firme de garantizar la salud de niñas, niños y jóvenes, la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), emitió los protocolos escolares para la Nueva Convivencia, que deberán aplicarse en todas las escuelas públicas y privadas de todos los tipos de niveles y modalidades educativas.



Ante ello la SEE informó que el protocolo para prevenir contagios al regreso a clases se realizará una vez autorizado por la Secretaría de Salud y tiene por objeto establecer en cada escuela pública e incorporada, los mecanismos para recuperar la operación escolar promoviendo esquemas flexibles y de amplia autogestión en función del contexto escolar en cada región de la geografía michoacana.



Asimismo, la SEE anunció que a fin de cumplir con el objeto de dicho plan, el regreso a clases se hará de manera progresiva y en 4 etapas, en la primera, las y los directivos de los Centros Educativos deberán reunir previamente a su personal de manera virtual o presencial a efecto de dar a conocer las acciones a realizar; en la segunda etapa se pretende dar cumplimiento a las indicaciones en casa, antes de que los estudiantes acudan a las instalaciones educativas, se deberá implementar un filtro en el que sea corresponsable la familia.



Para la tercera etapa, las y los alumnos deberán colaborar en los filtros escolares no entrando en contacto con sus compañeros para evitar el riesgo de contagio y disminuir la morbilidad en las infecciones respiratorias agudas, los casos probables de Covid-19 u otras enfermedades.



Finalmente, en la última etapa, las acciones corresponden a las actividades en el salón de clases, que constan de la limpieza diaria comunitaria de las superficies de las bancas, sillas, mesas, butacas, archiveros, ventanas; limpieza diaria del material didáctico o material de trabajo de uso constante como las reglas, juego geométrico, sacapuntas, colores, lápices, lapiceros, lapiceras, entre otros.



Además en dicho documento la SEE establece que se mantendrá dentro del aula la recomendación de la sana distancia; en lo posible, brindar clases en espacios alternos más amplios que el salón, como las canchas deportivas y espacios abiertos, entre otros; todos los alumnos y maestros asistirán con cubrebocas o mascarilla de acrílico, no compartir ni recibir alimentos; evitar prestar artículos escolares; evitar estrictamente llevarse a la boca materiales como lápices, plumas, borradores, entre otros.



Cabe resaltar que las y los interesados en conocer a profundidad el documento completo lo pueden encontrar en el siguiente enlace https://bit.ly/2yMdbQy .