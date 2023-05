Anuncia Secum proceso de selección para director de la OSIDEM

Morelia, Michoacán, 09 de mayo de 2023.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) anunció el inicio del proceso de selección para director titular de la Orquesta Sinfónica de Michoacán (OSIDEM), donde participarán los aspirantes Enrique Arturo Diemecke, Juan Montoya, y Jorge Vázquez, con presentaciones de grandes conciertos los días 12 y 19 de mayo, así como el 2 de junio, en el Teatro Ocampo.



El primer concierto se realizará este viernes 12 de mayo a las 20:30 horas, bajo la dirección del maestro Enrique Arturo Diemecke, quien ejecutará con la OSIDEM el programa compuesto por la Obertura a Egmont, de Ludwig van Beethoven, Concierto para piano y orquesta no. 1 en Fa sostenido menor, op. 1, de Serguei Rachmaninov, y la Sinfonía no. 1 en Do menor, op. 68, de Serguei Rachmaninov.



La segunda presentación del viernes 19 de mayo estará dirigida por el maestro Juan Montoya con la obertura Leonora III, op. 72b (14’) de Ludwig van Beethoven; concierto de órgano y orquesta de Daniel E. Gawthrop; cerrando con la sinfonía no. 7 en Re menor, op. 70 (35’) de Antonín Dvorák.



EL tercer concierto se realizará el 2 de junio en el mismo recinto. Los candidatos tendrán la posibilidad de plantear su programa de trabajo al pleno de la institución. El jurado calificador está integrado por la titular de la Secum, Tamara Sosa Alanís, el pleno de la OSIDEM, y tres especialistas.



Todos los conciertos serán gratuitos y darán inicio a las 20:30 horas en los días indicados en el Teatro Ocampo, ubicado en la calle Melchor Ocampo 256, esquina con Guillermo Prieto, de la colonia Centro de la capital michoacana.





