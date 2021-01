Anuncia Gobernador medidas para una Nueva Movilidad ante contagios

Morelia, Michoacán, a 4 de enero de 2021.- La batalla contra el COVID-19 no está ganada y para evitar que el número de contagios siga incrementándose y los hospitales se saturen, las y los michoacanos deben adoptar una nueva movilidad, señaló el Gobernador Silvano Aureoles Conejo.



“El año que empieza no es prometedor, va a ser de severas limitaciones porque el mayor reto que tenemos como gobiernos, estatal y municipales, es que acatemos que dentro de la Nueva Convivencia debemos adoptar una nueva movilidad”, dijo.



Silvano Aureoles afirmó que, si la movilidad no disminuye y los contagios no paran, Michoacán podría pasar a rojo en el semáforo de riesgo epidémico de la Federación.



“Debe quedar claro que esto no ha terminado y que estamos a un paso de que se nos acaben las camas. Si no apretamos las medidas en una semana ya no vamos a tener espacios para atender a los enfermos”, enfatizó.



En charla con representantes de los medios de comunicación, el mandatario informó que en los municipios de Morelia, Zamora, La Piedad y Sahuayo el número de enfermos ha aumentado y las personas siguen saliendo a la calle y aglomerándose.



Indicó además que hay otros 22 municipios en donde los niveles de riesgo son altos y es necesario que todos los sectores de la sociedad respeten y cumplan con las medidas sanitarias para romper la cadena de contagios.



“Mientras no se estabilice la salud es difícil pensar en la mejoría del terreno económico y por eso hago un llamado nuevamente a las y los presidentes municipales para apliquen las medidas sanitarias, sobre todo, en los municipios que son de mayor riesgo”, enfatizó.



Informó que durante este mes de enero el componente de la nueva movilidad implica que:



1. Todos los comités municipales de seguridad en salud tendrán que sesionar para establecer el cierre parcial de actividades en municipios de alto riesgo.



“El cierre parcial implica que durante 3 semanas se cerrará temprano, de jueves a sábado los establecimientos de actividades no esenciales, mientras que el domingo será cierre total y se pedirá a la gente que se quede en casa”, dijo.





2. Los Guardianes de la Salud harán mayor vigilancia para asegurarse que en los negocios se cumplan con:

• Filtro sanitario, con gel antibacterial y medición de temperatura

• Ruta de entrada y salida

• Señalética de sana distancia

• Aforo permitido



3. Plan de vigilancia, que implica una evaluación quincenal del riesgo, municipio por municipio, al interior de los comités municipales.



4. Hacer cumplir de manera contundente las medidas señaladas por la autoridad en salud.



5. Reforzar las medidas de vigilancia del transporte público.



6. Sigue prohibida la celebración de eventos masivos, como son fiestas, jaripeos, bailes, peleas de gallos y cualquiera otra situación que haga que se concentren personas.



En su intervención la secretaria de Salud de Michoacán, Diana Carpio Ríos, reiteró el llamado a la población a disminuir la movilidad y acatar las medidas.



“Tenemos evidencia de que las medidas funcionan y todos juntos debemos realizarlas. Para avanzar en esta Nueva Convivencia debemos adoptar una nueva movilidad, porque la vacuna no es una solución de corto plazo y no queremos cerrar la economía, no queremos hospitales saturados y que las personas fallezcan”.