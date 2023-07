Ante lluvias provocadas por la Onda Tropical 11, pide PC tomar medidas de autocuidado.

Morelia, Michoacán, 11 de julio de 2023.-

La Secretaría de Gobierno, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil invita a la población a mantenerse alerta ante las condiciones de lluvia que se esperan en las próximas horas.

Y es que, la Onda Tropical 11, ubicada en costas del Océano Pacífico, provocará lluvias puntuales intensas (de 75 a 150 milímetros) en parte del estado de Michoacán.

Se pide extremar precauciones ya que las lluvias de mayor intensidad podrían acompañarse de descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y granizadas, y generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas.

Con la finalidad de que las y los michoacanos, tengan información que les permita hacer frente a estas condiciones, se recuerdan las recomendaciones que han dispuesto las autoridades en materia de protección civil:

• Extremar precauciones ante presencia de vientos fuertes y poner especial atención a construcciones de material endeble.

• Extremar precauciones al tránsito vehicular en carreteras y caminos rurales, vados y puentes serranos.

• Extremar precauciones ante las ráfagas de viento, buscar refugio en casas y edificios de construcción sólida.

• No tomar líquidos ni alimentos que hayan estado en contacto con aguas contaminadas o anegadas.

• En caso de peligro inminente, desalojar el área inmediatamente y no tratar de salvar sus pertenencias.

• Considerar evacuar su hogar si vive en un área que es susceptible a movimientos de ladera.

• Estar atento a cualquier sonido producido por escombros en movimiento.

• Mantenerse alerta a cualquier cambio súbito en los niveles y turbulencia del agua.

• Tener a la mano una mochila de emergencia, con agua, alimentos no perecederos y documentos importantes sellados en bolsas de plástico.

• Prevenir encharcamientos e inundaciones al no tirar basura.

• Mantener limpia la calle y acera frente a las viviendas.

• Evitar dejar arena, grava o cualquier material de construcción sin resguardo en la calle. Puede ser arrastrada hacia las alcantarillas.

• No intentar cruzar corrientes de agua.

• Extremar cuidado con estructuras altas como letreros, postes de luz y árboles. Pueden caer.

• Evitar refugiarse debajo de árboles. Atraen los rayos.

• No manipular artículos de metal durante la tormenta eléctrica.

• Preparar un botiquín familiar en caso de emergencia.

• Dar mantenimiento constante al sistema de drenaje, coladeras y canaletas para evitar encharcamientos.

• No dejar cables de luz o extensiones en el piso donde pueda entrar en contacto con el agua.

• Durante una fuerte tormenta, evitar salir de casa si no es necesario.

• Desconectar aparatos eléctricos y cerrar tomas de gas si la lluvia se intensifica o comienza a aumentar el nivel de agua al interior de la vivienda.

Lo anterior con la finalidad de evitar en la medida de lo posible, afectaciones a la salud, a la integridad física y/o al patrimonio familiar.

Para finalizar, se recuerda que para el reporte de situaciones de riesgo, accidentes o cualquier tipo de eventualidad, se dispone del número telefónico de emergencias 9-1-1.