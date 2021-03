Ante llamadas telefónicas fraudulentas, maestros y SEE interponen denuncia en la FGE

Morelia, Michoacán, a 1° de marzo de 2021.- La Secretaría de Educación en el Estado (SEE), a través del Enlace Jurídico de la Dependencia, acudió en compañía de seis maestros a interponer una denuncia a la Fiscalía General del Estado, en contra de personas responsables por el delito de fraude y usurpación de identidad.

Esto, luego de que los maestros recibieran llamadas a nombre del titular de la dependencia educativa, Héctor Ayala Morales, en las que supuestamente les ofreció llevar a cabo algún tipo de trámite, entrega de bienes o servicios de la dependencia a cambio de dinero, situación que resulta ser totalmente falsa.

Ante esta situación, Ayala Morales señaló que es de suma importancia preocuparse y ocuparse en dar a conocer y difundir entre todo el sector educativo y la población en general, que estas acciones son realizadas por personas que se aprovechan de la necesidad de la población ante la crisis económica que se vive por la pandemia.

Es así que, Ayala Morales realizó la correspondiente denuncia en la FGE, por usurpación de identidad en contra de las personas que resultan responsables de dicho delito y dijo, “nadie puede llamar vía telefónica con promesa para hacer un trámite, entrega de bienes o servicios de la Secretaría a cambio de dinero u otra prestación en especie”.

Al respecto el Enlace Jurídico de la SEE, Stephen González Martínez, puntualizó que es importante hacer caso omiso a dichas llamadas, pues lejos de obtener un beneficio, se verán aún más afectados cuando detecten que no habrá resolución alguna de lo pactado por los estafadores.

Por lo anterior exhortó a la comunidad educativa y sociedad en general a extremar precauciones para no caer en ningún engaño que pueda poner en riesgo su patrimonio, integridad o seguridad. Agregó que ningún funcionario o servidor público de la SEE, ni ninguna persona a nombre de la dependencia puede ofrecer trámites o servicios que no sean al margen de la Ley.

La asignación de plazas docentes se determina mediante un procedimiento establecido por la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, por lo que cualquier ofrecimiento que propios o extraños hagan para otorgar una clave presupuestal a cambio de dinero es un engaño y sólo dañará el patrimonio familiar.

Ya la dependencia ha girado circular a supervisores y directores regionales para informar a la población y prevenir que se caiga en un delito, además ya realiza acciones de difusión en coordinación con la Fiscalía General del Estado, a través de la transmisión de jornadas de prevención del Delito, que se realizan virtualmente y que están dirigidas a los trabajadores del magisterio y sociedad en general.