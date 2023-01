Alfonso Martínez toma protesta a integrantes del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria

Morelia, Michoacán; 27 de enero de 2023.- Con la finalidad de continuar consolidando al gobierno municipal que encabeza el Presidente, Alfonso Martínez Alcázar como un gobierno transparente, abierto para la ciudadanía y de buenas prácticas, este viernes el alcalde realizó la toma de protesta a las y los integrantes del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria.

Durante la primera sesión ordinaria de dicho Consejo, Alfonso Martínez les expresó a las y los presentes, “ustedes son los custodios de las buenas prácticas de gobierno, ustedes son los que van a seguir en la sociedad civil organizada y son los que deben de exigir que no importa quién gobierne se le dé seguimiento esas cosas”.

Subrayó que no se debe permitir que los proyectos se vuelvan a meter a un cajón como sucedió con Morelia Next, por lo que también el proceso de mejora regulatoria debe seguir avanzando, ya que es una las tareas que se deben llevar como ciudadanos debido a que todas las acciones que se realizan, son para el beneficio de la ciudad y no de algún gobierno.

“Tenemos que ir avanzando e ir juntos con el ánimo de generar empleos, desarrollo, y también orden, que haya mínimos requisitos, pero muy claros, muy básicos; tenemos que ir de la mano con los coordinadores de Cámaras empresariales y el gobierno para que vayamos ajustándonos a una realidad y que realmente nuestra ciudad pueda funcionar mejor”, señaló.

Agregó que el objetivo es que haya mejores empleos, mejor desarrollo, que sea sencillo pero que sea operativo. Al respecto, aseguró que en el municipio darán un gran brinco con la concentración de todas dependencias y las oficinas en ciudad administrativa para asegurar la continuidad a los procesos de mejora regulatoria.

“Este año va a quedar, porque ahí vamos a estar todas las dependencias de trámite, de atención al público, en donde la ciudadanía va a poder revisar o hacer algún trámite; van a estar concentradas en un solo lugar y ahí van a estar los jefes de departamento, los directores, los secretarios y el presidente; ahí vamos a estar todos, ese es el gran brinco”.

Reiteró que para llegar a ese momento se tiene que cumplir con los trabajos que se encuentran en el programa de mejora regulatoria, “todo lo que ya se ha trabajado, pues ahí es donde se notará el gran cambio”, subrayó.

Por su parte, el coordinador de gabinete Alberto Guzmán Díaz comentó que la política pública que se ha instruido directamente por el presidente Alfonso Martínez, se ha fortalecido al interior del municipio a través de diversas acciones y que desde la creación de dicho órgano en los pasados meses, se ha trabajado en la designación y capacitación de diversos enlaces en cada una de las dependencias municipales.