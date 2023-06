Alejandro Sanz y Rachel Valdés ponen fin a su relación de más de tres años

El reconocido cantante Alejandro Sanz, de 54 años y originario de Madrid, y la talentosa artista cubana Rachel Valdés, de 33 años, han decidido poner fin a su relación sentimental que ha durado más de tres años, según una exclusiva revelada este sábado 3 de junio por la revista ¡Hola!. La noticia llega después de que Sanz compartiera un mensaje inesperado en sus redes sociales el fin de semana pasado, expresando su tristeza y agotamiento emocional. En sus propias palabras, el cantante mencionó: “Estoy trabajando para superarlo… volveré a los escenarios y algo dentro de mí me guiará. Pero a veces simplemente no quiero estar aquí. Literalmente. Solo quiero ser sincero y no entrar en el ruido inútil. Sé que hay personas que se sienten de la misma manera. Si esto te sirve, yo me siento igual”.

A raíz de este mensaje, se han generado especulaciones sobre posibles dificultades económicas que atraviesa Sanz, lo cual se suma ahora a la noticia de su separación. Según informó el periódico El Mundo también este sábado, Alejandro Sanz y Rachel Valdés ya no viven juntos. Se afirma que la pareja ha enfrentado una “crisis sentimental muy intensa” en los últimos meses y que ha sido decisión del cantante poner fin a la convivencia. La revista ¡Hola! confirma la ruptura y asegura que Valdés se ha mudado de la casa que compartían desde 2019 en Somosaguas, Madrid, llevándose consigo todas sus pertenencias. La separación se atribuye al desgaste en la relación y a diferencias de opinión. Una fuente cercana a Valdés reveló a El Mundo: “Algunos días antes del mensaje de Alejandro, Rachel abandonó la casa en Somosaguas donde vivían, ya que pertenece al cantante. Se llevó su ropa y objetos personales. Tras numerosas desavenencias y desencuentros, algunos incluso públicos, entre ambos, parece que la decisión de romper partió de Alejandro Sanz”.