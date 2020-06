Agua para el futuro, si se usa de manera racional

Morelia, Michoacán, a 26 de junio de 2020.- La responsabilidad de cuidar el agua como elemento trascendental para la subsistencia de la vida, es tarea de todas y todos, por ello el Gobierno de Michoacán insiste en el llamado a la ciudadanía para que en sus hogares y actividades cotidianas realicen un consumo racional y eficiente del recurso natural.



Ante la temporada de sequía extrema que ha atravesado la entidad, la cual apenas podrá solventarse con las lluvias recientes que comenzarán a elevar los niveles de las presas y acuíferos que existen en la entidad, la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (CEAC) continúa impulsando la concientización y sensibilización ambiental en torno a reforzar las medidas de gasto del líquido.



La suma de pequeñas acciones individuales logra importantes resultados si son replicadas entre un mayor número de personas, ejemplo de ello es tomar duchas de solo 5 minutos y mientras se calienta el agua colocar un recipiente para su captación y posterior reúso en el inodoro o jardines.



También, la posibilidad de ahorro se logra al no dejar correr el líquido mientras se lavan trastes, manos o dientes, cuestión que se debe seguir reforzando durante este tiempo de emergencia sanitaria causada por el COVID-19 y lo cual si no se implementa conllevaría un desperdicio de 12 litros por minuto.



Además, revisar la existencia de fugas o goteos de llaves y mangueras es otra medida importante, pues no sólo significa un ahorro de hasta 60 litros de agua diarios sino que también evita que aumente la facturación del servicio en el domicilio.



Apostar por la reutilización y el reciclaje es fundamental, adoptando la limpieza de ropa en cargas completas para evitar malgastar 30 litros por cada lavado o de igual forma no usar manguera para regar jardines o lavar vehículos, pues en todo el proceso se vierten innecesariamente hasta 500 litros.



Con todo lo anterior se ponen en práctica acciones sustentables con el medio ambiente, lo cual aunado a la preservación de los bosques de la entidad como importantes zonas de recarga de agua, contribuyen a alcanzar la sustentabilidad en Michoacán, un objetivo ampliamente promovido por el Gobernador Silvano Aureoles Conejo a través de diversas dependencias.