Tarímbaro, Mich.- Miércoles 26 de noviembre de 2025.- La tarde de este miércoles se reportó una agresión a balazos dirigida contra personal militar en la región de Tarímbaro, hecho que movilizó a distintas corporaciones policiales. El ataque al parecer dejó dos muertos, pero se ignora de qué bando, de acuerdo con información preliminar.

Fuentes allegadas al tema comentaron que la situación ocurrió en una zona rural localizada en las inmediaciones de la población de Cuparátaro y cerca de la carretera que conduce de Téjaro de los Izquierdo hacia la comunidad de Emiliano Zapata.

Hasta el momento se desconocen más detalles del suceso. Algunos habitantes de la zona mencionaron que escucharon varios disparos de arma de fuego. Se espera que en los próximos minutos las instancias competentes emitan un comunicado oficial al respecto.