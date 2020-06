Acabar prácticas de abuso y delictivas al amparo de la figura de Asistencia Privada, propone Humberto González

Es urgente acabar con prácticas de abuso o hasta delictivas al amparo de la figura de Instituciones de Asistencia Privada, recalcó el diputado Humberto González Villagómez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.



El diputado por el distrito de Puruándiro, presentó este miércoles una iniciativa para reformar la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado con la intención de la integración de un sistema de denuncias que haga posible restringir la proliferación de instituciones que se hagan pasar por instituciones de asistencia social y evitar caer en fraudes.



Recordó que es común que al amparo de esta figura, personas se enriquezcan o lucren con el internamiento de personas en centros de rehabilitación, patronatos, orfanatos y demás establecimientos que prestan servicios apócrifos ante la necesidad de una mejor vida.



El integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática citó datos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que señalan 320 casos de centros de rehabilitación operan sin un control o autorización de la Junta de Asistencia Privada, ya que aunque existe un padrón de instituciones dicha información no recibe la difusión necesaria para que sean verificables para los usuarios o las personas que necesitan de este tipo de servicios.



“La regulación vigente en el estado contempla la obligación de que estas instituciones transparenten el uso de recursos únicamente en el ámbito local, con la premisa de que dichas instituciones no tienen un fin lucrativo, sin embargo, desde la legislación fiscal federal, dichas instituciones muchas veces encuadran bajo el régimen de personas morales con fines no lucrativos, en la cual, obtienen, en primer lugar, beneficios fiscales, pero en segundo momento, existe la posibilidad de otorgar beneficios económicos para sus integrantes mediante la división de un remanente distribuible”.



González Villagómez refirió que la reforma procurará que la Junta de Asistencia Privada fortalezca sus actuaciones coadyuvando con las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia en la denuncia y de acceso a la información, con la intención de generar procedimientos sólidos que permitan arribar a las correspondientes sanciones a aquellas personas que aprovechándose de su calidad de administradores, directores, fundadores o trabajadores abusen de las personas puestas a su disposición y cuidado.