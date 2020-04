Huetamo, Mich.- Domingo 19 de abril de 2020.- A partir del lunes 20 de abril habrá confinamiento obligatorio en el estado, así lo recalcó el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, en su gira por este municipio de Huetamo, donde instó a las autoridades municipales a sumarse a la implementación de las acciones de contención.

“Les anuncio, les comparto que a partir de mañana a las nueve de la mañana voy a anunciar el aislamiento obligatorio, nadie que no tenga actividades esenciales podrá andar en la calle y quienes lo hagan van a ser multados y además aislados, recluidos y tendrán que hacer trabajos de carácter comunitario, principalmente va a ser limpieza de hospitales y centros de salud”, sentenció el mandatario.

También, Aureoles Conejo puntualizó que la medida será aplicada sin distingos para toda la ciudadanía.

“No me importa que sea el más rico del pueblo o quien sea, que ande en la calle sin tareas esenciales y no acate la medida tendrá que cumplir con esas tareas de carácter obligatorio”, manifestó el titular del ejecutivo.

A las autoridades municipales les pidió hacer valer la cancelación de eventos masivos: “Ustedes tienen que informarles y concientizarlos, todos tenemos que aplicarnos implementando las acciones de contención”, remarcó.

Igualmente subrayó que en Michoacán no se culpará al gobierno de no haber actuado con responsabilidad en la pandemia por el coronavirus (covid-19): “Vengo de Ciudad Altamirano y en el mercado sobreruedas anda todo mundo como si nada, al rato que se empiecen a morir a quién le van a echar la culpa: al gobierno que no puso las reglas claras, por eso en Michoacán vamos a aplicar las medidas y vamos a estar observando cómo avanza el contagio y cuidando cada una de las recomendaciones”, dijo.