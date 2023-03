A casi 30 años del asesinato de Colosio no ha habido quién llene sus zapatos, que no pueden llenarse por herencia: Memo Valencia

Morelia, Mich., a 23 de marzo de 2023. A 29 años del asesinato del excandidato presidencial priista, Luis Donaldo Colosio Murrieta, Memo Valencia y Xóchitl Gabriela Ruíz González, presidente y secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI en Michoacán, recordaron a quien estaba destinado a ser uno de los mejores presidentes de México.

A invitación de Melchor Castro Couto, director de la Secundaria Técnica No. 114 “Luis Donaldo Colosio Murrieta”, ubicada en Atapaneo, Memo Valencia fungió como orador en el acto oficial, y afirmó que, a casi 30 años del asesinato del priista no ha habido quién llene sus zapatos, los cuales no pueden llenarse por herencia.

“Casi 30 años han pasado y en el escenario nacional no ha habido quién llene los zapatos de Luis Donaldo Colosio, zapatos, quiero dejarlo muy claro, zapatos que no pueden llenarse por herencia, para estar a la altura hay que estar a la altura de Colosio hay que ser un verdadero demócrata, un federalista convencido, enemigo de las injusticias y las burocracias soberbias, humano, sensible, autocrítico, ambientalista, de mentalidad no de etiqueta, indigenista, y sobre todo, un estadista en toda la extensión de la palabra, y ser estadista no es pensar en las próximas elecciones, ser un estadista es pensar en las futuras generaciones”, dijo Memo Valencia.

Valencia Reyes, insistió que, Colosio Murrieta era un estadista comparado sólo con Benito Juárez y Lázaro Cárdenas, y sin duda sus palabras pisaban callos y levantaban ámpulas, “en muchos amantes del boato y la corrupción, quienes eran y son, por ende, enemigos del pueblo de México”.

Finalmente, el dirigente estatal del PRI agregó que es necesario “honrar a Colosio haciendo nuestros sus ideales, nosotros tenemos la oportunidad que él no tuvo, tenemos la vida, luchemos pues, que cada acción sea un tributo a los ideales de Luis Donaldo Colosio”.

Tras la conmemoración, el presidente y la secretaria general del PRI, Memo Valencia y Xóchitl Gabriela Ruíz González, participaron en la entrega de medallas “Luis Donaldo Colosio Murrieta”, a alumnos con mejor promedio de la institución educativa, para posteriormente colocar una ofrenda floral y montar guardia de honor en recuerdo del ex candidato presidencial.

Estuvieron presentes también, Enrique Rojas Orozco, delegado nacional del CEN; Olivio López Mújica y Elvia Loreto Mendoza Gómez, dirigentes del PRI en Morelia; Rocío Luquín Valdés, presidenta de Fundación Colosio; Adán Sánchez López, Ex edil de Álvaro Obregón.

Además de autoridades educativas estatales, directores de distintas secundarias técnicas, así como la estructura partidista, sectores y organizaciones afines al Revolucionario Institucional.