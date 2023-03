No hay día que no llegue ni plazo que no se cumpla, el nadador Christian Liera, hará brillar a Morelia, dentro de los

Juegos Nacionales Deportivos en Silla de Ruedas y Amputados, a celebrarse del 5 al 11 de marzo en el municipio de Uruapan, selectivo rumbo a los Juegos Parapanamericanos Chile 2023.

El Gobierno de Morelia encabezado por el presidente Alfonso Martínez Alcázar, brindará el respaldo a los entrenadores y atletas mediante el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide), en el afán de que nuestra ciudad logre estar presente en el certamen de carácter internacional.

“Hemos trabajado muy fuerte en la preparación de Christian Liera y el equipo IMCUFIDE, que estará presente en los Juegos Nacionales de Uruapan, donde buscaremos la clasificación de uno de nuestros integrantes rumbo a los Juegos Parapanamericanos Chile 2023”, expresó el entrenador Héctor Román Jiménez.

De acuerdo al programa general de competencia de los Juegos Nacionales Deportivos en Silla de Ruedas y Amputados Uruapan 2023, Christian Liera sólo tendrá una oportunidad de lograr dar la marca mínima el día 7 de marzo, misma que asciende al minuto y 23 segundos flat, en la prueba de los 100 metros estilo pecho. En la práctica de hoy, su crono alcanzó una marca de 1:24:54, justo a una semana de entrar en acción.

El resto de la delegación IMCUFIDE es integrada por: Javier Amado, Luis Andrés García, Yamil de Jesús Higareda, Martha Luis Felipe García y Martha Fernanda Ortiz, quienes también competirán en la disciplina de natación en diversas pruebas; en tanto que Yamil de Jesús Higareda hará su presentación en paradanza deportiva junto a Daniela Aguiñiga, en la modalidad de combinado Freestyle 1, bajo el mando de los entrenadores Héctor Román Jiménez y Guadalupe Rojas.