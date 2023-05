Video | Sube a 27 la cantidad de muertos tras fatal choque entre tráiler y camioneta

Al menos 27 personas perdieron la vida ayer en un trágico accidente ocurrido en Tamaulipas. El incidente involucró un choque frontal entre un tractocamión y una camioneta de pasajeros Ford Transit, en la carretera 83, tramo Güémez-Zaragoza. Fuentes del gobierno del estado informaron sobre la tragedia.

#IMÁGENESFUERTES | Brutal accidente deja 13 personas muertas; un tráiler y una camioneta, se impactaron de frente, en #Tamaulipas pic.twitter.com/VVS4g66JPQ — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) May 14, 2023

El suceso tuvo lugar alrededor de las 6:30 de la mañana y resultó en varios estallidos que dejaron calcinados tanto los vehículos como sus ocupantes. Las personas que viajaban en la camioneta, provenientes del estado de Veracruz y con destino a la capital de Nuevo León, sufrieron las consecuencias más devastadoras.

Dado que aún no se cuenta con una precisión exacta sobre el número de ocupantes en los vehículos involucrados, no se descarta que la cifra de víctimas mortales pueda ser mayor. El kilómetro 80, conocido como La Aurora, fue el escenario de la colisión. Hasta el momento, las autoridades no han revelado las causas del accidente ni la responsabilidad del mismo.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmó el fallecimiento de 27 personas. Únicamente se encontraron los cuerpos de una mujer y un recién nacido en una cuneta cercana a la carretera. El resto de las víctimas quedaron calcinadas, 19 dentro de la camioneta y cinco en el tractocamión.

Equipos de rescate, incluyendo la Cruz Roja, utilizaron herramientas como las quijadas de la vida para cortar la parte superior de la Ford Transit y recuperar los restos humanos. Varios organismos de emergencia y rescate, así como elementos de la 48 Zona Militar, activaron el plan DN-III-E para brindar asistencia en el lugar. También acudieron la Guardia Estatal de Tamaulipas, la Guardia Nacional y peritos de la fiscalía estatal.

Aunque la carretera 83, tramo Güémez-Zaragoza, no fue interrumpida debido a que los vehículos calcinados no bloquearon la vía, expertos trabajan en la identificación de los restos humanos, los cuales han sido trasladados al Servicio Médico Forense. Los familiares deberán presentarse para reclamar los cuerpos.

