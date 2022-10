Si no puede visualizar el contenido favor de dar click aquí. 10 países a los que puedes ir de intercambio estudiantil y no sabías La UAG tiene convenios que permiten a los estudiantes viajar de intercambio a universidades de América del Sur, Europa, Asia Central, y Medio Oriente



La oportunidad de estudiar en una universidad extranjera es única y no está de más decir que es toda una experiencia inolvidable, que cambia a quien se atreve a salir de su país para prepararse y vivir en otra cultura.

Y es que, está demostrado que estudiar en el extranjero ayuda a la formación integral de quien se embarca en esta aventura, en al menos seis aspectos de su carrera profesional y personal:

1.- Generalmente cuando viajas creces y te fortaleces emocionalmente.

2.- Extiendes tus conocimientos y perspectivas.

3.- Practicas y aprendes otros idiomas.

4.- Conoces otras culturas.

5.- Tendrás oportunidades laborales únicas con empresas internacionales.

6.- Creas una red de colaboradores, amigos y networking que posibilita oportunidades sin límite en tu vida.

Sin embargo, no sólo se trata de irse a cualquier país, hay que saber elegir bien. Para ello, se deben tener en cuenta al menos tres aspectos al momento de iniciar un viaje de estudios: el lugar de destino, la universidad donde se estudiará y el programa.

En estos tres aspectos la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) te puede ayudar; y es que, esta institución tiene más de 87 años de experiencia en la educación, formación con valores e internacionalización, así como más de 100 convenios de colaboración e intercambio con universidades de todo el mundo, y ahora que cuenta con la reciente alianza con CINTANA Education, las opciones educativas son enormes.



¿A dónde te puedes ir de intercambio con la UAG?

En este punto ¿qué hay de los intercambios? Bueno, la UAG cuenta con un amplio catálogo de ofertas educativas en todo el mundo para que cualquier estudiante pueda viajar a diferentes países, ricos en cultura y líderes en áreas como la tecnología, ciencia, economía, investigación y salud como lo son: Colombia, Costa Rica, Ecuador, Montenegro, Filipinas, India, Indonesia, Egipto, Kazajistán y Turquía.

En la siguiente lista te damos las razones para irte a cualquiera de estos destinos y la universidad a la que puedes aplicar, para así vivir una experiencia multicultural que te ayudará en tu formación profesional.

Colombia

Este país de América del Sur es uno de los más fuertes del bloque económico de la región y que tienen mayor presencia y peso en la política de América y a nivel mundial. Además, es una excelente opción, ya que, según expertos, el costo general de educación es extremadamente bajo y permite gran inmersión cultural. En Colombia se encuentran universidades ubicadas en los mejores rankings y permite a los visitantes una interacción con otros estudiantes internacionales. La vida es más feliz en esta región por su clima tropical, bajo costo y ciudades hermosas.

Si estás interesado en estudiar en este país, puedes aplicar a la universidad CEIPA: https://ceipa.edu.co/

Costa Rica

Este país tiene una de las tasas de alfabetización más alta de América Latina y un sistema educativo sólido, lo que lo hace una de las mejores opciones para estudiar y tener una experiencia internacional. A su vez, cuenta con bellos paisajes tropicales, es multicultural y reconocido por su conciencia eco ambiental, ya que el 99% de su energía la consigue de recursos renovables. Es el lugar perfecto para estudiar y vivir.

Si se desea ir a estudiar a este país, la Universidad Latina de Costa Rica es la mejor opción. Para saber más puedes visitar: https://www.ulatina.ac.cr/home

Ecuador

Es un país también ubicado en la zona de Sur América con una asombrosa variedad de climas, paisajes, recursos naturales y gente agradable. La biodiversidad en naturaleza, frutas y animales es muy alta, por lo que la calidad de la vida, en vivienda y alimentos, también es alta; sus habitantes tienen un carácter emprendedor y su cultura es rica y variada.

La Universidad Internacional del Ecuador es la mejor opción si se desea visitar y estudiar en este país. ¿Quieres saber más? Visita: https://www.uide.edu.ec/

Montenegro

Un país de hermosas costas. Es conocido como uno de los más accesibles de Europa, ofrece una excelente calidad de vida, es más barato que otros de la zona europea y cuenta con excelentes servicios; ha sido señalado como un destino fantástico para los extranjeros y cuenta con alto nivel educativo.

Para saber dónde estudiar en Montenegro, puede acceder a la University of Donja Gorica en su página: https://www.udg.edu.me/en/

Filipinas

Este destino asiático tiene muchas características positivas que lo hacen un lugar idóneo para estudiar, aunque es una antigua colonia española, el inglés es su idioma oficial, cuenta con la mayor población católica de Asia. tiene un alto nivel de seguridad en sus áreas centrales, un valioso estándar de vida económico, mano de obra altamente cualificada, población amigable e ingresos extranjeros libres de impuestos. Su clima es tropical, pero agradable para el estudiante que desea destinos exóticos.

La universidad recomendada para conocer y aspirar a estudiar en es la Mapua University. Más información: https://www.mapua.edu.ph/

India

Este es un país mágico, de una cultura diferente, de personas que sorprenden al mundo día a día y, es que, es una nación en desarrollo, de economía en crecimiento, que ofrece facilidades para estudiar, grandes oportunidades para la creación de redes globales, proporciona una educación más allá de las aulas, tiene una historia y cultura complejas que retan las mentes de quienes la visitan. Además, está lleno de oportunidades de viaje y todo aquel que la visita regresa cambiado mental y espiritualmente, esto da una aventura total.

La universidad de interés puede ser The NorthCap University. Para conocer más visita: https://www.ncuindia.edu/

Indonesia

Es otro de los destinos exóticos de Asia que ofrecen educación abierta al intercambio cultural, costo razonable y vida en medio de un país lleno de lugares paradisíacos. Y es que, está formada por 17 mil islas con volcanes, mares, templos antiquísimos y ciudades vibrantes llenas de gente amable y excelente cultura gastronómica porque está conformada por más de 300 grupos étnicos y decenas de lenguas, por otro lado, ofrece una gran variedad de actividades culturales y deportivas a sus visitantes.

Una universidad que te interesará conocer es la Esa Unggul University. Para conocer más puedes visitar: https://www.esaunggul.ac.id/

Kazajistán

Aunque se haya escuchado poco de él, es un destino que es reconocido como un centro de educación, política y economía importante emergente en la región de Asia Central. Es un país rico en recursos petrolíferos y gas, el más rico y de mayor tamaño de los países de la región con ciudades modernas, una cultura vibrante y tradicional que sorprende al visitante. Estudiar aquí es una de las oportunidades más interesantes que pueda haber por la grandeza de este país y todo lo que puede ofrecer.

Una niversidad de interés es la Almaty Management University. Conoce más sobre esta institución: https://www.almau.edu.kz/en



Turquía

Es otro de los países mágicos y más antiguos de la lista, con una cultura rica y prolífica que sorprende a quien la conoce, por algo es uno de los principales destinos turísticos del mundo. Su clima es uno de los más agradables y permite un estilo de vida cómodo, con alimentos sanos y una sociedad preocupada por la educación de sus ciudadanos. Las ciudades ofrecen una experiencia multicultural, bajo costo de vida y belleza, tanto fuera como dentro de las urbes, con montañas, arquitectura preciosa, valles, lagos y más.

Si este destino te interesa, visita la universidad Istanbul Bilgi Universityo en su portal https://www.bilgi.edu.tr/en/

Egipto

Es otro de los lugares mágicos que ofrece a sus visitantes toda una gama de oportunidades para crecer su visión del mundo actual y el antiguo; cuenta con maravillas como las Pirámides de Giza, bellezas naturales como el Río Nilo, bibliotecas, palacios, eventos deportivos, cafés, cines y centros comerciales y a su vez se suma una mezcla de opciones para estudiar como escuelas y universidades.

La Galala University es la opción para estudiar y puedes conocer más sobre esta institución en: https://www.gu.edu.eg/art-design/



También puedes visitar el catálogo de la UAG y CINTANA para conocer otras oportunidades educativas que esta alianza ofrece a los estudiantes, como parte del compromiso de la Autónoma de Guadalajara por ofrecer preparación de clase mundial con experiencia práctica temprana para facilitar la inmersión laboral, desarrollo integral como persona y profesional, cultura de innovación y emprendimiento con enfoque sostenible y formación apegada a lo que el mundo actual demanda