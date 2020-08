Wilma Zavala y mujeres zacapenses se manifiestan contra la violencia

La violencia de género no puede ser naturalizada bajo ninguna circunstancia, y ante el crecimiento de la misma en el país, el día de hoy la coordinadora de la Representación Parlamentaria, Wilma Zavala Ramírez con un grupo de mujeres encabezaron una manifestación en el municipio de Zacapu, para exigir que se frene; esto tras recordar que como legisladora ha sido víctima y la ha padecido durante su actividad como representante popular.

La legisladora recordó que durante su actividad legislativa sufrió abuso, discriminación, ataques contra su persona e integridad, por ello, se ha sumado a estas protestas genuinas de las mujeres que valientemente se manifiestan para decir “no más violencia”.

La violencia aseguró la diputada, no puede, ni debe debe ser aceptada, y en un acto de congruencia el Congreso del Estado debe ser un ejemplo y no replicar conductas ni entre legisladores, ni trabajadores y ni en su vida cotidiana.

Wilma Zavala puntualizó que estas conductas no solo afectan los derechos más elementales, como es una vida libre de violencia, sino también perpetúa estereotipos que han evidenciado que dañan familias y a la sociedad en su conjunto, por ello, insistió en su rechazó en cualquier acto que de violencia.

“En repudio a la violencia política por razón de género, hoy junto con un grupo de mujeres valientes nos manifestamos para decir ¡no más!, además de acordar emprender acciones conjuntas para ayudar a quienes la padecen”.

La diputada local en la concentración realizada en Zacapu expresó ante las asistentes “no más violencia, no más discriminación, no más guerra sucia, no a los abusos ni a los ataques en contra de las mujeres y ni en contra de quienes participamos en la vida pública y buscamos mejorar nuestro Estado”.

Además, se pronunció a favor de la igualdad de oportunidades y a que se garantice que todas las mujeres puedan ejercer sus derechos libremente, por lo que convocó a cerrar filas y construir un país más justo para todos.

En la manifestación, externaron su preocupación ante el incremento de violencia contra la mujer en el país, que se ha acentuado durante la pandemia, lo cual ha sido minimizado por la Federación, por lo que se requiere de la suma de todas y todos para combatirla.

“Como mujer conozco lo que es padecer la violencia, como legisladora fue del conocimiento público las agresiones que en su momento recibí, y creo que la mejor forma de combatirla es denunciando, alzando la voz y recurriendo a los mecanismos de protección que tenemos en el Estado”.

Convocó a las mujeres a seguir juntas y unidas trabajando por un entorno libre de violencia, implementando acciones conjuntas mediante las cuales se pueda apoyar a todas las que hoy viven una situación difícil.

Reconoció el valor de todas las que este día se dieron cita para manifestar su rechazo a la violencia y buscar con ello concientizar a la población que los rodea sobre la importancia de respetar a todas, por un entorno libre de violencia.

En la manifestación las mujeres demandaron a la Federación que se apoye a las madres trabajadoras que durante esta pandemia perdieron su empleo y que no pueden emplearse por la crisis y tampoco porque tienen que cuidar a sus hijos debido a que no hay atención en las guarderías y las clases serán virtuales.

Pidieron que se frente todo tipo de violencia que viven día a día las mujeres, y que se ha agudizando en esta contingencia sanitaria, y que quiere ser ocultada por la autoridad Federal, al minimizarla y no impulsar acciones para atender los problemas que viven. “No solo deja solo a los Estados y municipios, sino a las mujeres, a las niñas y a nuestras familias”