Estados Unidos, a 2 de marzo de 2020.- Fueron 99 integrantes del programa sello del gobierno de Silvano aureoles Conejo, Palomas Mensajeras, provenientes de tres municipios michoacanos, los que se reencontraron este fin de semana con sus seres queridos en Estados Unidos, tras varias décadas de ausencia. Acompañados por el titular de la Secretaría del Migrante, (Semigrante ), José Luis Gutiérrez Pérez, 67 madres y padres de familia del municipio de Buenavista, se dieron cita en el aeropuerto de Uruapan, para abordar el avión que los trasladó a California, donde fueron recibidos con música de mariachi, entre flores, globos y regalos, por sus seres queridos. Con los sentimientos a flor de piel, 15 personas adultas mayores de Erongarícuaro y 17 de Coeneo, llegaron al aeropuerto de Guadalajara, para subir al avión que los llevó al reencuentro con sus hijas, hijos, nueras, yernos, hermanas, hermanos, nietas, nietos, bisnietas y bisnietos, en Carolina del Norte. Originarios de Coeneo, Tomasa y Maximino, vencieron sus temores, para alejarse, por primera vez, de su comunidad de origen, subir a un avión y viajar miles de kilómetros, para reencontrarse con sus cuatro hijos, a quienes no ven desde hace 30 años. “Estamos muy agradecidos de que se haya cristalizado este sueño que muchas veces parecía imposible, sí teníamos mucho temor, salir de nuestra tierra no fue fácil, ya uno está grande, pero bien valió la pena porque por fin estamos en este país con nuestros hijos y nuestros nietos, con quienes sólo habíamos tenido contacto vía telefónica, no hay palabras para describir tanta alegría”, destacó la señora Tomasa al arribar a Estados Unidos, del brazo de su esposo. Durante tres semanas, estos 99 integrantes del programa de reunificación familiar binacional, convivirán con sus seres que no han visto en décadas, en busca de recuperar el tiempo perdido.