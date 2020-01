California, Estados Unidos, a 28 de enero de 2020.- En las últimas 72 horas, 127 integrantes del programa sello del Gobierno de Silvano Aureoles Conejo, Palomas Mensajeras, se reencontraron en Estados Unidos con sus seres queridos, a los que no habían visto en décadas.



El sábado, 20 madres y padres de familia de Lagunillas y 42 de Jungapeo, arribaron al aeropuerto de Morelia y Ciudad de México, respectivamente, para abordar el avión que los trasladó a Los Ángeles, California, donde fueron recibidos por sus hijas, hijos, nueras, yernos, nietas, nietos, bisnietas y bisnietos.



El pasado domingo, 22 personas adultas mayores de Ecuandureo, salieron de sus comunidades de origen para llegar al aeropuerto de Guadalajara, donde subieron a la aeronave que los trasladó también a California, donde ya los esperaban sus familias con flores, globos y regalos.



En este grupo, viajó la señora Yolanda Zavala Camacho, quien manifestó sentirse bendecida, al volver a ver a su hija María de Jesús tras 30 años de ausencia, anhelo que dijo, no cumplieron varios de sus familiares a los que se les extinguió la vida sin volver a ver a quienes un día partieron a Estados Unidos con la promesa de regresar.



“Pedimos a Dios que con este programa nadie se quede sin ver a su familia, porque se le muere a uno su familia y ellos no pueden regresar a verlos, a mí se me murió mi mamá, se murieron mis hermanos, mis suegros y ellos no pudieron ir a México a despedirlos, pareciera que por el tiempo algunos hasta se olvidan de uno, tengo un muchacho en Chicago, que a ese tengo 35 años que no lo veo; la que me apoyó fue mi hija que tengo en California y el sentimiento de felicidad por volverla a abrazar es indescriptible”, destacó Yolanda.



El lunes, 43 habitantes de Tuxpan viajaron al aeropuerto de Morelia para volar a California, donde se reencontraron con sus hijas e hijos que no habían visto en diez, 15, 20, 30 y 40 años; también pudieron abrazar a sus nietas, nietos, bisnietas y bisnietos, que, en la mayoría de los casos, solo conocían a través de fotos y llamadas telefónicas.



Durante los eventos de recepción de las Palomas Mensajeras de Lagunillas, Jungapeo, y Ecuandureo, el titular de la Secretaría del Migrante (Semigrante), José Luis Guitérrez Pérez, refrendó a los connacionales el respaldo del Gobernador, Silvano Aureoles, para seguir impulsando este programa y que todo michoacano que tenga un familiar en Estados Unidos pueda volver a abrazarlo.